'Это надолго': в России остановлено вещание ряда онлайн каналов, жалуются на атаку хакеров

7 октября в России было прекращено вещание ряда государственных пропагандистских онлайн-каналов. Россияне жалуются на масштабную хакерскую атаку, в результате которой возобновление вещания может занять значительное время.

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Об этом сообщают российские СМИ. С утра пользователи начали массово жаловаться на недоступность интернет-вещания каналов холдинга Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). К этому холдингу относятся "Россия-1", "Россия 24", "Культура", "Известия FM" и другие каналы.

Были удалены все данные с серверов, включая резервные копии.

"ВГТРК испытала беспрецедентную хакерскую атаку. Не работает онлайн-вещание и внутренние сервисы, даже интернету нет и телефонии. Это надолго. Слышал, что все стерли с серверов, включая резервные копии. Они работают в аврале с 6 утра. Проблема, как я понял, очень серьезна, и восстановление займет много времени", — сообщают российские СМИ ссылаясь на источник.

По состоянию на утро интернет-вещания каналов ВГТРК оставалось недоступным. Официально о причинах проблем с трансляцией не было объявлено. Однако, по сообщениям СМИ, хакерская атака не коснулась цифрового телевещания ВГТРК, поэтому телеканал "Россия-1" до сих пор транслируют на телевизорах.

Ранее сообщалось, что банковский сектор Российской Федерации, обеспечивающий агрессию против Украины, снова попал под киберудар. Операцию провели хакеры Главного управления разведки Министерства обороны. Пострадали российские банки Альфа-банк и Открытие, а также крупный телекоммуникационный оператор "Ростелеком".

Как сообщал OBOZ.UA, в начале месяца онлайн-атаки подверглись враждебные предприятия, что производят компоненты для радиоэлектроники, запчасти для оружия оккупантов и оборудования для обработки металлов.

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