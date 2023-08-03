'Это изнасилование русской женщины': пропагандист Корчевников устроил истерику из-за декоммунизации 'Родины-матери' в Киеве. Видео

Одиозный российский пропагандист Борис Корчевников устроил истерику из-за декоммунизации "Родины-матери" в Киеве. Украинофоб привел неадекватное сравнение из-за демонтажа советского символа на монументальной скульптуре.

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В своем больном воображении Корчевников сравнил декоммунизацию с "изнасилованием русской женщины". Фрагмент пропагандистского шоу с истерикой опубликован в соцсетях (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Кремлевский пропагандист с пеной у рта начал кричать из-за демонтажа советского символа со скульптуры Родины-Матери в Киеве. Корчевников заявил, что российский оккупант "придет и отомстит" за декоммунизацию скульптуры.

Кроме того, Корчевников размечтался, что украинцы якобы сами против декоммунизации Родины-Матери.

"Это осквернение, это изнасилование русской женщины, вот что мы видим! Это изнасилование русской женщины, за которой придет ее сын, русский солдат и отомстит. Они там тризубец повесят, но это будет жалкое и смешное даже для самих украинцев зрелище. Теперь Родина-Мать стала в позе, как будто она сдается. 149.200 волга – она называет позывной и просит сдаться русскому солдату. Она говорит: "Приди русский солдат, приди мой сын и защити меня", – выдал ахинею Корчевников.

Напомним, в Киеве специалисты приступили к демонтажу советского герба из щита монумента "Родина-мать". Вместо этого установят украинский трезубец.

Как сообщал OBOZREVATEL, Госинспекция архитектуры и градостроительства выдала разрешение на демонтаж советского герба на монументе "Родина-мать".

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