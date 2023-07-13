В Киеве разрешили заменить советскую символику на щите "Родина-мать": что появится. Фото

Госинспекция архитектуры и градостроительства выдала разрешение на демонтаж советского герба на монументе "Родина мать". Вместо него на щите будет установлен на герб Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Ожидается, что работы стартуют в обозримом будущем.

"Сегодня, 13 июля, Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины выдала разрешение на ремонт щита монумента "Батькивщина-мать" в Киеве. Проектными решениями предусматривается устройство Тризуба на щите монумента, который соответствует изображению на малом Государственном Гербе Украины. Трезубец заменит старый советский герб" , – рассказали в пресс-службе.

Заказчиком строительства выступил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.

Стоит добавить, что монумент "Батькивщины-мать" построен в 1981 году, является памятником науки и техники местного значения. Он считается самой высокой монументальной скульптурой в Европе. В 2022 году в "Дія" 85% из 800 тысяч украинцев проголосовали за то, чтобы заменить советский герб трезубцем.

Как сообщал OBOZREVATEL, демонтаж и замена советского герба на щите монумента "Батькивщина-мать" в Киеве обойдется примерно в 36 млн грн. Еще 2,5 млн грн – это стоимость изготовления необходимой документации на проведение работ.

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