Это были не хакеры: журналист Lenta.ru признался в публикации антивоенного текста и назвал мотив

Журналист российского издания Lenta Егор Поляков, на главной странице которого был опубликован антивоенный материал, заявил, что причиной появления текста была не хакерская атака. По его словам, он вместе с другой журналисткой издания Александрой Мирошниковой самостоятельно написал статью, потому что его побудила советь.

Поляков подчеркнул, что давно хотел опубликовать такой текст, но реализовать это быстро не получалось. Об этом сообщает издание The Insider.

Журналист призвал не вешать ярлыки "рукопожатности" на СМИ и "не забывать про гуманизм". Также Поляков уверен, что всем противникам войны сейчас необходимо объединиться, невзирая на их взгляды.

"Что касается материалов, то тут все просто. После массовых блокировок в стране почти не осталось медиа, которые можно посмотреть без ВПН или думскроллинга в телеге (Telegram, – ред.). У нас гигантская аудитория, к чему я в том числе приложил много усилий, поэтому мы с Сашей решили, что такой перфоманс будет единственно верным", – рассказал журналист.

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Также он отметил, что перед написанием статьи вместе с коллегой отобрал около 40–45 ключевых новостей и фактов, которые российские СМИ начали замалчивать после начала войны. Затем эти факты расписали максимально подробно, не прибегая к привычной для России пропаганде.

"Месседж ключевой, конечно, мы заложили в текст, который получился скорее, как колонка (что лично меня очень бесит), но вместе с тем с понятными фактами и аргументами. Подписи наши, со мной уже побеседовали, полагаю, что можно говорить о том, что мы в "Ленте" более не работаем", – объяснил Поляков.

Естественно, что статью с невыгодной для Кремля правдой оперативно удалили с сайта "Ленты", но пользователи успели сохранить скриншот с текстом Полякова и Мирошниковой.

Напомним, российские власти продолжают активно пресекать попытки противостоять кремлевской пропаганде. При чем это дошло до абсурда и в стране-агрессоре людей задерживают просто за бесплатную раздачу книг.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге суд назначил штраф местному жителю Артуру Дмитриеву, который устроил одиночный пикет с плакатом против войны. Надпись гласила цитату президента России Путина, посвященную 75-летию Великой победы во Второй мировой.

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