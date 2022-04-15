В России мужчину обвинили в дискредитации армии: он бесплатно раздавал книги Оруэлла "1984". Фото
Российские власти продолжают активно пресекать попытки противостоять кремлевской пропаганде. При чем это дошло до абсурда и в стране-агрессоре людей задерживают просто за бесплатную раздачу книг.
Так, активиста Дмитрия Силина обвинили в дискредитации российской армии за бесплатную раздачу книги Джорджа Оруэлла "1984". Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA Live (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Мужчина раздавал книги в городе Иваново. Результатом акции стало составление на него административного дела о дискредитации российской армии.
"Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит", – прокомментировали инцидент.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге суд назначил штраф местному жителю Артуру Дмитриеву, который устроил одиночный пикет с плакатом против войны. Надпись гласила цитату президента России Путина, посвященную 75-летию Великой победы во Второй мировой.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Питере прошел массовый митинг в поддержку Украины и против путинской агрессии на соседнее государство, что послужило поводом для задержания около 200 человек;
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