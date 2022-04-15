В России мужчину обвинили в дискредитации армии: он бесплатно раздавал книги Оруэлла '1984'. Фото

Российские власти продолжают активно пресекать попытки противостоять кремлевской пропаганде. При чем это дошло до абсурда и в стране-агрессоре людей задерживают просто за бесплатную раздачу книг.

Так, активиста Дмитрия Силина обвинили в дискредитации российской армии за бесплатную раздачу книги Джорджа Оруэлла "1984". Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA Live (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Мужчина раздавал книги в городе Иваново. Результатом акции стало составление на него административного дела о дискредитации российской армии.

"Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит", – прокомментировали инцидент.

Видео дня

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге суд назначил штраф местному жителю Артуру Дмитриеву, который устроил одиночный пикет с плакатом против войны. Надпись гласила цитату президента России Путина, посвященную 75-летию Великой победы во Второй мировой.

Как сообщал OBOZREVATEL: