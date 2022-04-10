В России суд оштрафовал мужчину за цитату Путина о войне, потому что она 'дискредитирует армию РФ'. Фото

В Санкт-Петербурге суд назначил штраф местному жителю Артуру Дмитриеву, который устроил одиночный пикет с плакатом против войны. Надпись гласила цитату президента России Владимира Путина, посвященную 75-летию Великой победы во Второй мировой.

Об этом сообщило российское издание Meduza, признанное в РФ иноагентом. По мнению "самого гуманного суда в мире" цитирование Путина в настоящее время является дискредитацией российской армии.

Накануне суда подозреваемый в "особо опасном преступлении" провел ночь в отделе полиции. Это является очередным нарушением силовых структур против прав человека, поскольку статья, по которой Дмитриев был задержан, не предусматривает задержания больше, чем на три часа.

Видео дня

Однако для коллегии судей это не стало смягчающим обстоятельством, и теперь мятежник режима заплатит в казну государства-тирана 30 тысяч рублей.

Как сообщал OBOZREVATEL: