В Петербурге на акции против войны в Украине задержали более 170 человек. Видео

В российском городе Санкт-Петербург местные жители вышли на акцию протеста против войны, которую Россия начала против украинского государства. За такую позицию силовики задержали по меньшей мере 176 человек.

Акцию провели в среду, 2 марта, сообщает российский канал Дождь в Telegram. Издание также опубликовало соответствующее видео задержаний (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"По крайней мере 176 задержанных, по данным "ОВД-Инфо". Всего за 7 дней акций в России задержано более 7 тысяч человек", – пишет издание.

Видео дня

На опубликованных кадрах видно, что люди скандировали "Нет войне!", на митинге присутствовали и пожилые люди. Представители полиции тащили людей в автозаки с применением силы. Среди задержанных были и девушки.

Как сообщал OBOZREVATEL, во всем мире прошли многотысячные митинги против войны в Украине. Акции против путинской агрессии провели, в частности, в Германии, Чехии, Армении. В немецкой столице на акцию в поддержку Украины вышло порядка 500 тысяч человек. Также сто тысяч людей поддержали нашу страну в Праге, прошел митинг за мир и в Ереване.