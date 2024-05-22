'Это бряцание не оружием, а языком': Лакийчук объяснил, что стоит за военными учениями РФ по использованию ядерного оружия. Видео

Проведение Россией учений с использованием тактического ядерного оружия скорее является "бряцанием не оружием, а языком". Кремль пытается привлечь внимание к своей возможности применить ядерное оружие. Этот сигнал Москвы направлен не только Европе и США, но и Китаю.

Такое мнение высказал Павел Лакийчук, военный эксперт и руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия XXI, в эфире OBOZ.Talk в среду, 22 мая. По его словам, это свидетельствует о том, что Россию "потихоньку загоняют в угол".

"Это, в первую очередь, свидетельствует о том, что крысу потихоньку загоняют в угол. И даже ее владелец Си (Си Цзиньпин – глава КНР. – Ред), я даже не говорю партнер или союзник Си. Это демонстрация и китайцам, что "мы можем что угодно". Но китайцы, очевидно, понимают. Китайцам объяснили, что это мы так пугаем. Это же учения, а не применение ядерного оружия", – сказал эксперт.

Он отметил, что в США тем временем провели реальное испытание ядерных зарядов, чем продемонстрировали, что имеют мощное ядерное оружие, которое может долететь до Москвы.

В Кремле, как сказал Лакийчук, этот сигнал услышали, но все равно продолжают играть в эскалацию.

"Им это понравилось. Они видят, что термин эскалация, который повторяют как мантру европейские политики, очень удобен для России", – сказал он.

Лакийчук также отметил, что у россиян есть тактическое ядерное оружие в составе 12-го Главного управления минобороны РФ. Этот орган отвечает за хранение и подготовку тактического ядерного оружия, а также его прикручивание на обычные снаряды и бомбы.

По его убеждению, угроза того, что россияне применят его против Украины, все еще есть.

"Эксперты говорили еще два года назад, что россияне могут применить тактическое ядерное оружие по Украине. К сожалению, такая угроза существует", – сказал он.

Эксперт отметил, что во второй половине 2022 года было много разговоров о таком сценарии в СМИ, однако в Кремле тогда такие пугалки не озвучивали. Существует версия, что минобороны РФ предупредили, что если они это сделают, расплата будет очень дорогой. В то же время учения, как проводились до войны, так и сейчас проводятся в каждом округе.

"Учат личный состав, как обслуживать технику и спецбоевую часть. И шухера большого не было. А тут неожиданно Россия через центральные СМИ заявляет, что они вот проведут учения 12-го ГУМО с тактическим ядерным оружием якобы в ответ агрессивным действиям НАТО", – отметил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 мая Россия начала первый этап учений с практической отработкой подготовки и применения тактического ядерного оружия. Учения развернули в Южном военном округе РФ.

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