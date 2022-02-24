Есть угрозы для нашего Отечества: патриарх Кирилл 'благословил' российские войска на войну

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл заявил, что перед его страной якобы есть угрозы. Поэтому у российских военных "не может быть сомнений в том, что они избрали правильный путь".

Об этом говорится в заявлении предстоятеля церкви, которое он обнародовал в Facebook 23 февраля. Фактически, можно сказать, что глава РПЦ "благословил" войска страны-агрессора на войну против Украины.

"Мы живем в мирное время, но знаем, что и в мирное время возникают угрозы. К сожалению, и в настоящий момент существуют угрозы, – каждый знаком с тем, что происходит на рубежах нашего отечества. Поэтому думаю, что не может быть у наших военнослужащих никаких сомнений в том, что они избрали очень правильный путь в своей жизни", – заявил патриарх.

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По мнению Кирилла, военные РФ якобы "защищают народ".

"Сила Вооруженных сил, мощь российского воинства – это уже оружие, которое оберегает наш народ. Но для того чтобы это оружие всерьез воспринималось теми, кто имеет плохие намерения, Вооруженные силы нашей страны всегда должны быть в боевой готовности", – добавил глава церкви, пожелав солдатам "развивать свои навыки и умения".

Как сообщал OBOZREVATEL, Совет Федерации России дал согласие на использование Вооруженных сил РФ за пределами страны. С таким обращением к СФ обратился президент России Владимир Путин.

Также 23 февраля главари террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" обратились "за помощью" к президенту РФ Владимиру Путину. Они фактически попросили ввести войска на оккупированные территории Донбасса, чтобы "отразить атаку украинских военных".