'Есть на что посмотреть через прицел': на росТВ пригрозили ударами по мостам в Германии в случае атаки на Крымский. Видео

Рупор Кремля Дмитрий Киселев пригрозил ударом по четырем мостам в Германии в ответ на возможную ракетную атаку по Крымскому. Комментируя прослушивание разговоров генералов Бундесвера о возможной поставке ракет Taurus, пропагандист заявил, что "равноценных" Керченскому в ФРГ нет, поэтому "придется обратить внимание на другие".

Угрозами Киселев разразился в воскресенье, 3 марта, в эфире программы "Вести недели" на пропагандистском канале "Россия 1". "При всей продвинутости собеседников (немецких генералов. – Ред.) у них в головах не всплывают картинки мостов в Германии. В этой довольно тесной стране нет таких длинных, как Крымский. Но все же тоже есть на что посмотреть через ракетный прицел", – выдал он.

Пропагандист добавил, что немецких мостов будет "жаль", но, мол, ничего не поделаешь, потому что "наш Крымский мост им не жалко".

Затем Киселев перечислил четыре моста в Германии, по которым Москва якобы может нанести ответный удар.

Это, по его словам, Ферманзундский и Рюгенский мосты на севере Германии, которые соединяют материковую часть страны с островами Фемарн и Рюген, железнодорожный мост Гогенцоллернов в Кельне и Магдебургский водный мост, который соединяет два канала через Эльбу в 150 км от Берлина.

Пропагандист пригрозил, что РФ будет бить сразу по четырем мостам, поскольку равнозначных по длине в Германии нет.

"Придется обратить внимание и на другие мосты в Германии, чтобы добрать ответный ущерб по погонным метрам", – заявил Киселев.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Российские пропагандисты выложили содержание почти 40-минутного разговора немецких военных о возможной поставке в Украину и применении крылатых ракет Taurus, который, вероятно, состоялся еще 19 февраля. Офицеры среди прочего обсуждали возможное уничтожение Крымского моста, который "трудно достать", поэтому придется потратить "не один и не два десятка ракет".

– Минобороны ФРГ пообещало тщательно проверить информацию о ппрослушивании переговоров представителей ВВС.

– Позже в ведомстве подтвердили, что разговор офицеров относительно Taurus имел место и был перехвачен. В то же время там не исключили, что в записанную или письменную версию могли быть внесены изменения.

– Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Путин ведет "информационную войну" против ФРГ. По его словам, "слив" Россией разговоров немецких генералов был "гибридной атакой", направленной на "подрыв решительности".

– Канцлер Германии Олаф Шольц 4 марта назвал новую причину не предоставлять Украине Taurus. По его словам, передача такого оружия требует участия немецких военных. На днях он заявлял, что Германия не передает Украине Taurus, так как эти ракеты якобы могут долететь до Москвы, а отправлять своих военных для контроля над применением Берлин пока не готов.

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