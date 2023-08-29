Есть большие риски: Кремль приказал спецслужбам готовиться к угрозе нового бунта в России – СМИ

В администрации российского диктатора Владимира Путина боятся нового военного мятежа. Спецслужбам страны-агрессора РФ уже приказали готовиться к угрозе нового бунта.

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В первую очередь кремлевский убийца боится, что наемники ЧВК "Вагнер" захотят отомстить за гибель их главаря Евгения Пригожина. Об этом сообщает Telegram-канал The Moscow Times.

Два близких к Кремлю собеседника и чиновник правительства, ранее служивший в силовых структурах РФ, рассказали, что уровень угрозы нового бунта в России возрос после ликвидации Пригожина. Спецслужбы государства-террориста уже работают над тем, чтобы проконтролировать и не допустить мятежей, подобных тому, что ЧВК "Вагнер" организовал в конце июня 2023 года.

Сотни боевиков и танки на расстоянии меньше 200 км от Москвы сильно испугали диктатора Путина. Главаря Кремля возмутило, что Пригожин не только бросил вызов командованию армии, но и ослушался личного приказа диктатора.

Однако несмотря на ликвидацию главаря "вагнеровцев" угроза меньшей не стала. Теперь Кремль опасается наемников с боевым опытом в Украине, Африке и на Ближнем Востоке. К тому же ЧВК "Вагнер" имеет высокий рейтинг среди россиян, в частности, за счет политтехнологов и пропагандистских Telegram-каналов.

Напомним, 23 августа в Тверской области России потерпел крушение бизнес-джет Embraer Legacy 600 главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Позже в РФ официально подтвердили смерть террориста.

Ранее российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко заявил, что ликвидацией главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области президент страны-оккупанта России Владимир Путин фактически начал еще одну войну – внутри страны.

К слову, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что смерть главаря частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина ослабила российского диктатора Владимира Путина. Глава оборонного ведомства объяснил, что люди в Кремле в очередной раз доказали, что ведут себя, как бандиты и преступники.

Как сообщал OBOZREVATEL, незадолго до своей смерти Евгений Пригожин предпринимал усилия сорвать планы Главного разведывательного управления Генштаба РФ по управлению операциями ЧВК "Вагнера" на африканском континенте. С этой целью он мог отправиться туда.

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