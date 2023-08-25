Незадолго до гибели у Пригожина в Африке возник конфликт с ГРУ – Financial Times

Незадолго до своей смерти Евгений Пригожин предпринимал усилия сорвать планы Главного разведывательного управления Генштаба Российской Федерации по управлению операциями ЧВК "Вагнера" на африканском континенте. С этой целью он мог отправиться туда.

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Об этом сообщает Financial Times. Именно с конкуренцией за Африку журналисты связывают крушение самолета Пригожина.

СМИ распространяют информацию о встречах Евгения Пригожина с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном-Аршанжем Туадерой, на которых глава "вагнеровцев" стремился убедить его в том, что его планы на направление сил в сторону Москвы не повлияют на возможность продолжать отправлять наемников в эту страну. При этом, по информации издания, Путин в личном разговоре с президентом советовал ему дистанцироваться от Пригожина.

Журналисты заявляют, что в Африку хотели завести ЧВК "Конвой" — ее возглавляет Константин Пикалов, некогда правая рука Пригожина. Замещением "вагнеров" в Африке руководит замначальника ГРУ Андрей Аверьянов.

"Пригожин этому крайне противился и предпринимал все усилия, чтобы помешать", — утверждают в источнике.

Источник издания считает, что российская армия не сможет проводить такие же операции в Африке, как ЧВК "Вагнер".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Институте изучения войны уверены, что российский диктатор Владимир Путин почти наверняка приказал сбить самолет, принадлежащий группе "Вагнер". Аналитики считают, что так российский диктатор отомстил за унижение из-за вооруженного мятежа "вагнеровцев" 23-24 июня. Именно поэтому ликвидация Пригожина и командиров "Вагнера" была максимально показательна.

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