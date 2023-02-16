Экс-супруга Путина продает элитную недвижимость в Испании во избежание санкций – СМИ

Экс-супруга российского президента Владимира Путина Людмила Путина-Очеретная продает элитную недвижимость в Испании. Она хочет избавиться от квартиры в Марбелье, чтобы не попасть под санкции Европейского Союза.

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Об этом сообщает Еl Сonfidencial. По данным издания, большое состояние по всей Европе Путина накопила на деньги сомнительного происхождения. Сейчас она находится под санкциями в Великобритании, но не в ЕС.

После развода с Путиным его экс-супруга вышла замуж за Артура Очеретного на 21 год моложе себя. Внезапно в 2015 году у пары стали появляться миллионы евро. Среди объектов недвижимости выделяются два дома, расположенные в Марбелье.

С 2013 года испанское законодательство предоставляет вид на жительство тем, кто инвестирует не менее 500 000 евро в недвижимость в Испании. Так называемые золотые визы предлагают неограниченный доступ к поездкам в 27 стран Шенгенской зоны ЕС и право в конечном итоге подать заявление на постоянное проживание в Испании. Пока неизвестно, обращались ли бывшая Путина и ее новый муж за видом на жительство.

При этом в мае прошлого года Великобритания ввела санкции против Путиной, но ЕС и США до сих пор этого не сделали. Ожидается, что глава ЕС Жозеп Боррель в июне представит предложение, которое позволит блоку наказывать людей за коррупцию. А Фонд борьбы с коррупцией и правительство Украины уже призвали включить в этот перечень Очеретного.

Вероятно, именно поэтому Путина с супругом и решили продать свою квартиру.

Добавим, Путина вместе с Очеретным приобрела недвижимость в курортных городах ЕС, инвестировала деньги в финансовые компании, которые выдают микрокредиты, дают в лизинг мобильные телефоны. При этом ни она, ни ее новый муж, не попали под санкции.

Отметим, Артур Очеретный – директор Центра развития межличностных коммуникаций, фонда, созданного Путиным для популяризации русского языка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналисты фонда российского оппозиционера и политзаключенного Алексея Навального нашли в сети дневник бывшей жены Путина, который она якобы вела под вымышленным именем. После сопоставления фактов о пользовательнице Елене и Людмиле Путиной они пришли к выводу, что это один и тот же человек.

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