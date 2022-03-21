Еда, станки для бритья и носки: в России школьников обязали помочь в обеспечении российской армии

Дарья Дурова
Новости России
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РФ захотела, чтобы школы помогли ее армии
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Российским школьникам Ростова-на-Дону разослали письмо, в котором требуется сдать еду и предметы первой необходимости, а также "патриотические" рисунки. Такую помощь от детей и их родителей собирают для солдат "второй армии мира".

Фотодоказательством на своем Telegram-канале поделилась российская оппозиционерка Любовь Соболь. Она уточнила, что такие списки раздавали в школе №61.

Среди того, что нужно купить родителям, 1 кг сосательных конфет, 2-3 плитки шоколада, 3 упаковки цукатов, упаковка кофе в пакетиках. Также – несколько пар мужских носков, станки для бритья.

восьмилетних детей собирают предметы первой необходимости для российских солдат", – отметила Соболь.

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Она также напомнила, что российское правительство сообщало, что в 2022 году потратит на оборону 3,5 трлн рублей из федерального бюджета.

Список вещей, которые нужно сдать для армии РФ

Как ранее писал OBOZREVATEL, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус считает, что Россия лишилась уже пяти генералов в войне на украинских землях из-за проблем в управлении войсками. Свою роль тут сыграло и отсутствие нормальной связи у российских солдат, ведь украинцы ее глушат.

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