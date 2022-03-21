Еда, станки для бритья и носки: в России школьников обязали помочь в обеспечении российской армии

Российским школьникам Ростова-на-Дону разослали письмо, в котором требуется сдать еду и предметы первой необходимости, а также "патриотические" рисунки. Такую помощь от детей и их родителей собирают для солдат "второй армии мира".

Фотодоказательством на своем Telegram-канале поделилась российская оппозиционерка Любовь Соболь. Она уточнила, что такие списки раздавали в школе №61.

Среди того, что нужно купить родителям, 1 кг сосательных конфет, 2-3 плитки шоколада, 3 упаковки цукатов, упаковка кофе в пакетиках. Также – несколько пар мужских носков, станки для бритья.

"С восьмилетних детей собирают предметы первой необходимости для российских солдат", – отметила Соболь.

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Она также напомнила, что российское правительство сообщало, что в 2022 году потратит на оборону 3,5 трлн рублей из федерального бюджета.

Как ранее писал OBOZREVATEL, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус считает, что Россия лишилась уже пяти генералов в войне на украинских землях из-за проблем в управлении войсками. Свою роль тут сыграло и отсутствие нормальной связи у российских солдат, ведь украинцы ее глушат.

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