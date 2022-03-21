Есть большие проблемы: экс-директор ЦРУ объяснил, почему Россия потеряла в войне против Украины уже 5 генералов

Россия лишилась уже пяти генералов в войне на украинских землях из-за проблем в управлении войсками. Свою роль тут сыграло и отсутствие нормальной связи у российских солдат, ведь украинцы ее глушат.

Свое мнение об этом высказал бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус в эфире американского телеканала CNN. Ведущий отметил, что, для сравнения, американская армия за все время войны в Афганистане потеряла только одного генерала (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Петреус указал: украинцы глушат связь для российских военных и те не могут беспрепятственно контактировать между собой.

"Как это выглядит на практике: колонна останавливается, нетерпеливый генерал, сидящий в бронированном авто в конце колонны, должен выйти и узнать у подчиненных, что произошло. Там нет никакой инициативы на более низком уровне, они все ждут указаний. Вот он получается – а у украинцев очень хорошие снайперы", – сказал известный американский военный.

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Добавим, что в эфире CNN упомянули ликвидацию таких генералов РФ:

- Андрей Колесников;

- Андрей Суховецкий;

- Виталий Герасимов;

- Олег Митяев;

- Андрей Мордвичев.

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