"Сатана первым заходит в храм, где нет бога": Путин без семьи приехал на пасхальную службу. Реакция сети

Вечером 15 апреля президент России Владимир Путин пришел в церковь на пасхальное богослужение. Для диктатора в помещение подогнали массовку, но его все равно отгородили от людей, загнав на балкончик.

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Между российским главой и его "подданными" поставили охрану. Соответствующие фото появились в сети. В кадр попали двое спортивных мужчин, которые по случаю Пасхи приоделись в белые рубашки и синие пиджаки. Они охраняли ступеньки, по которым можно было попасть на клирос (возвышение-балкон в православном храме, где обычно поет хор).

Допустили к главе страны-террористки только его приближенного – мэра Москвы Сергея Собянина.

Отмечается, что Путин посетил кафедральный собор Христа Спасителя (РПЦ) в Москве (ул. Волхонка, 15).

Пользователи сети отметили, что этот спектакль не имеет ничего общего с настоящей верой.

"Сатана первым заходит в храм, где бога нет", "Культовые сооружения РПЦ давно покинул бог", "Посмотреть на этого кровавого Путина, который отстранился о людей, и можно понять, что это по сути Ирод", "Ну хоть массовку из ФСОшников побольше нагнали... А то на Рождество до слез жалко и убого было", – комментируют новость пользователи Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, бункерная сеть президента РФ, расположенная в Москве на глубине 200 метров, обладает защитой от радиации. Попасть в укрытие можно на лифте, а многие бункеры связаны между собой тоннелями, расходящимися на десятки километров.

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