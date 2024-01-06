Дверь никто не открывал: в России заявили о смерти внука Хрущева

Российские СМИ днем 6 января сообщили, что внук первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Алексей Аджубей умер в Москве. Ему было 69 лет.

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Ссылаясь на источники, российские пропагандисты пишут, что врачи не смогли спасти пожилого мужчину. Когда они попали в его квартиру на Тверской, он был уже мертв.

По словам собеседника канала "Рен ТВ", друг внука Хрущева обратился в правоохранительные органы и медицинские службы, поскольку не мог с ним связаться.

Дверь в квартиру никто не открывал.

По данным Telegram-канала SHOT, незадолго до смерти внук Хрущева якобы позвонил другу и сказал, что ему стало плохо, в тот тот момент "он уже с трудом говорил и сильно хрипел".

На месте работают сотрудники полиции и медики. Другие подробности уточняются, пишут росСМИ.

Алексей Алексеевич Аджубей – сын советского журналиста, главного редактора газеты "Известия" Алексея Аджубея и дочки Хрущева Рады.

Как известно, один из сыновей Хрущева Сергей погиб 18 июня 2020 года в возрасте 84 лет в США. По результатам судмедэкспертизы, причиной было огнестрельное ранение в голову. Спустя несколько дней дело закрыли из-за отсутствия признаков насильственных действий с третьей стороны.

Сам Хрущев умер 11 сентября 1971 года от сердечного приступа, на 78-м году жизни. Как отмечает журналист Виталий Портников, руководство КПСС отказалось даже от публикации персонального некролога, ограничившись кратким сообщением в газете "Правда". Хоронить его у Кремлевской стены также отказались. Леонид Брежнев, преемник Хрущева, на похороны не пришел.

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