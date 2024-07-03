В сельских почтовых отделениях России планируют открыть фельдшерско-акушерские пункты. Работать там будут почтальоны – после специальных медицинских курсов.

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РосСМИ похвастались этой государственной инициативой, отметив, что ФАП на почтах уже в тестовом режиме существуют в нескольких регионах. Их планируют распространить на всю РФ.

Таким образом страна-агрессор пытается решить сразу две проблемы – острую нехватку врачей и низкие зарплаты почтальонов. Чтобы зарабатывать больше, сотрудники почт в глубинках также могут пройти подготовку и подрабатывать библиотекарями. А член комитета Совфеда по экономической политике Иван Евстифеев предлагает, чтобы почтальоны по совмещению устроились курьерами в службы доставки.

"Допускать закрытие [почтовых отделений] нельзя. Нужно искать способы сохранять почту на селе", – отметил Евстифеев.

Гендиректор "Почты России" Алан Козонов тоже расхвалил инициативу. По его словам, так как ФАП находятся в госсобственности, то компании не надо платить за аренду – освободившиеся деньги якобы направят на повышение зарплат.

Напомним: в начале марта 2024-го председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что России не хватает 30 тысяч врачей. "Большая проблема, которая на сегодняшний день все более кричащая", – жаловался россиянин.

В 2022 году Российской Федерации не хватало 60% врачей первичного звена, наиболее сложная ситуация была в сельской местности. Но некоторым регионам также критически не хватает профильных специалистов: анестезиологов-реаниматологов, психиатров-наркологов, неврологов, неонатологов, гинекологов, отоларингологов, офтальмологов и проч..

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в РФ руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил вернуть смертную казнь. Свою позицию он аргументировал тем, что это обойдется РФ куда дешевле, чем содержание в тюрьмах пожизненно осужденных преступников.

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