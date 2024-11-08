Украинские удары и санкции Запада подрывают энергетический сектор России – ISW

Западные санкции и украинские атаки по территории РФ разрушают энергетическую отрасль России. В частности, из-за этих факторов частично прекращена работа Волгоградского, Ильского и Яйского нефтеперерабатывающих заводов, на которых россияне не смогли завершить ремонтные работы после ударов украинских дронов.

Видео дня

Уменьшение мощностей по переработке нефти приведет к усложнению экспорта и проблемам с топливом внутри России, а также увеличит затраты на обслуживание и модернизацию предприятий отрасли. Об этом идет речь в новом аналитическом материале американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики обратили внимание на заявление украинской Службы внешней разведки от 6 ноября, в котором отмечалось, что российские власти еще в октябре частично прекратили работу российских Волгоградского, Ильского (Краснодарский край) и Яйского НПЗ (Кемеровская область) из-за незавершенных ремонтов после повреждений, вызванных украинскими ударами.

В СВР Украины констатировали, что эти остановки приведут к сокращению внутренних российских нефтеперерабатывающих мощностей, усложнят экспорт, усугубят проблемы с поставкой топлива на территории РФ, а также повысят расходы на обслуживание и модернизацию.

Причиной, по которой в России не смогли провести ремонты, стал недостаток необходимого западного оборудования и комплектующих, поставки которых в РФ ограничены из-за наложенных на страну-агрессора санкций.

При этом распиаренное российскими властями "импортозамещение" провалилось. По данным Службы внешней разведки, российские производители поставляют лишь от 30 до 45% необходимых для российских НПЗ комплектующих. А китайскими заменить западное оборудование оказалось невозможно из-за проблем совместимости, повлекших за собой увеличение расходов на ремонт.

"Ранее ISW сообщал об эффективности санкций Запада и необходимости их усиления, чтобы предотвратить возможности для России их обходить через третьи стороны, а также об эффективности украинских ударов по целям внутри России", – резюмировали аналитики.

Напомним, ранее в ISW рассказали, что неудачное наступление войск Путина в районе Белогоровки вызвало волну возмущения в РФ. Российские пропагандисты раскритиковали полевых командиров армии РФ на этом направлении за попытку наступления на украинские позиции без должной огневой поддержки, что привело к значительным потерям оккупантов как в живой силе, так и в бронетехнике.

Также так называемых военкоров из России возмущает устоявшаяся для российской армии практика, когда полевые командиры придумывают "успехи" и "продвижение" оккупационных сил в своих отчетах высшему командованию с целью добиться продвижения по карьерной лестнице.