Дроны атаковали завод в Тверской области, выпускающий продукцию для оборонпрома РФ: произошел пожар. Видео

В ночь на 27 июня Редкинский опытный завод (в Редкино Тверской области России) был под атакой БПЛА. Предварительно, на объекте после этого произошел пожар, хотя власти страны-агрессора утверждают, что сбили все семь дронов, которые залетели в РФ.

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Местные интернет-сообщества делились фото и видео события. На одном из них слышно взрыв, после чего автор кадров сказал: "Короче, долетел куда надо... Ща дым пойдет".

Момент взрыва – 00:57:

В соцсетях писали о двух атаках (после 2:00 ночи и после 4:00 утра), в каждой было задействовано по два БПЛА.

Для сбития россияне поднимали в небо вертолет, также работали со стрелкового оружия.

По неподтвержденным данным, территорию завода все же посетила "бавовна", после чего его оцепили, чтобы потушить огонь.

В минобороны РФ отчитались, что за ночь уничтожили семь беспилотников над регионами государства-агрессора, в том числе над Тверской областью. Местные власти заявляли, что в Конаковском районе (где находится Редкино) сбили два БПЛА.

Отметим, что Редкинский опытный завод выпускает более 40 видов химической продукции для оборонпрома Российской Федерации, преимущественно для авиации и космической промышленности. Объект находится на расстоянии свыше 1000 километров от Украины.

В сентябре 2023 года на указанный завод уже прилетали дроны. Пропагандистские Telegram-каналы тогда заявляли о "незначительных повреждениях".

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 25 июня россияне пожаловались на массированную атаку на Белгород и Белгородский район. Там раздавались взрывы, работала вражеская ПВО, однако есть и информация о попаданиях.

– В Грайворонском районе Белгородской области тогда был прилет по бывшей школе, она сгорела полностью. Там базировались российские военные, в результате атаки минимум один погиб.

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