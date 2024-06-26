Началась детонация, у войск Путина есть потери: всплыли новые детали атаки дронов на Белгородскую область

Во время атаки дронов 25 июня в Грайворонском районе Белгородской области РФ зафиксирован прилет по зданию школы: она сгорела полностью. Губернатор региона поспешил заверить, что это здание давно не использовалось, однако выяснилось, что это не так.

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Там базировались российские военные, в результате атаки один из них погиб. Об этом пишет российское издание ASTRA.

Под ударом украинского дрона накануне оказалось здание школы в селе Мощеное Яковлевского городского округа. От этого села до границы с Украиной – порядка 25 км.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поспешил заверить, что здание давно не использовалось.

"В селе Мощеное в результате прилета полностью сгорело здание бывшей школы", – написал он в своем Telegram-канале.

Однако тут чиновник, утверждают российские же журналисты, слукавил.

"Там базировались российские военные... По данным источников ASTRA, в результате детонации и последующего пожара погиб один военнослужащий, еще один пострадал", – отмечено в сообщении издания.

На появившемся в сети видео местные жители, пришедшие посмотреть на догорающее здание, обсуждают детонацию БК, которую слышали ранее.

Боеприпасов в здании школы оккупанты, похоже, накопили немало. Из-за угрозы их дальнейшей детонации из расположенных поблизости домов эвакуировали около 200 человек.

Напомним, накануне, 25 июня ГУР поразило полевой склад БК оккупантов в Воронежской области. Дроны прилетели на этот объект около 3 часов ночи. Там вспыхнул мощный пожар и началась детонация боеприпасов.

Продолжалась детонация в течение нескольких часов.