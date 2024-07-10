Дроны атаковали сразу две воинские части: всплыли подробности 'бавовны' в Астраханской области

Среди российских регионов, которые накануне, 9 июля, подверглись атаке беспилотников, оказалась Астраханская область. В минобороны РФ заявили об "уничтожении пяти БпЛА" над регионом, а местные власти вскользь упомянули о "последствиях падения дронов в виде локальных возгораний" без какой-либо конкретики.

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Подобная "скромность", впрочем, имеет основания: стало известно, что БпЛА атаковали сразу две российские воинские части и ракетный полигон на территории Астраханской области. Подробности сообщает российское издание ASTRA, позиционирующее себя как независимое.

По данным издания, украинские дроны накануне атаковали сразу две воинские части в Астраханской области.

Девять из них ударили по территории в/ч 15644 под Знаменском, где находится военный полигон Капустин Яр.

"В апреле этого года там проводили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты", – уточнили в ASTRA.

Кроме того, еще два дрона ударили по территории воинской части 15650 в Ахтубинске.

"О повреждениях военной техники информации нет, как и о пострадавших", – отмечено в сообщении.

Также в ASTRA утверждают, что спустя несколько часов обломки от ракеты ПВО упали на территории отдела МВД по Ахтубинскому району.

"По информации источников, пришлось эвакуировать 30 сотрудников полиции и двоих задержанных. Пострадавших нет", – отмечает издание.

В сети же жители региона выкладывали множество видео, на которых окрашенные в черный цвет дроны спокойно летят к определенным целям без какого-либо "вмешательства" со стороны росПВО.

Тем временем согласно официальной информации атаку дронов российская ПВО снова "отразила".

По версии МО РФ, над Астраханской областью 9 июля якобы были уничтожены пять дронов. Тем временем местный губернатор Игорь Бабушкин хвастаться "сбитыми" БпЛА не стал, но и слово "прилет" не употребил, ввернув в свой запутанный пост каких-то "укронацистов".

"В связи с атакой БПЛА со стороны укронацистов в Ахтубинском районе и Знаменске сохраняется режим "воздушной тревоги". Все средства РЭБ и ПВО работают штатно. Жертв и разрушений нет. Последствия падения БПЛА в виде локальных возгораний своевременно ликвидируются. Действует оперативный штаб под моим руководством. Все специальные службы работают в усиленном режиме", – выдал Бабушкин около полудня 9 июля.

Уже вечером того же дня он похвалил себя за "принятые меры", которые якобы "позволили избежать человеческих жертв и разрушений инфраструктуры", снова не вдаваясь в детали.

Напомним, накануне сообщалось, что 9 июля России устроили "взрывную ночь": СБУ и ГУР отработали по военному аэродрому, НПЗ и электроподстанции врага. По данным украинских спецслужб, был поражен военный аэродром "Ахтубинск" в Астраханской области. Также "бавовна" расцвела на электроподстанции 500 кВ в Ростовской области и на нефтебазе в Калаче-на-Дону в Волгоградской области.