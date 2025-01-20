Дроны атаковали Казань, под прицелом – объекты авиационного завода: введен план 'Ковер'. Фото и видео

В ночь на 20 января несколько мощных взрывов прогремели над российской Казанью (Республика Татарстан), где перед тем была объявлена угроза атаки БПЛА. Предварительно, дроны летели в район аэродрома "Борисоглебск", в частности нацеливались на резервуары с топливом.

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Пропагандистские российские ресурсы сперва заявили, мол, там сработала система ПВО. А вслед за новыми взрывами приостановили работу местные гражданские аэропорты.

По словам россиян, около 04:30 по местному времени "беспилотник самолетного типа" пролетел в Авиастроительном районе города. Вскоре после этого небо озарила яркая вспышка от взрыва. Некоторые очевидцы утверждали, что БПЛА попытались атаковать местные предприятия.

На фоне громкой ночи аэропорты Нижнекамска и Казни временно закрыли, введя план "Ковер" – ограничение на прием и отправку рейсов.

Россияне же заявили о новых взрывах в Казани, утверждая, что было громко в Авиастроительном, Московском, Кировском и Ново-Савинском районах, а "на 22-м заводе сработали сирены тревоги".

Украинский мониторинговый Telegram-канал monitor сообщил, что в этом российском регионе продолжают подвергаться атакам беспилотников объекты авиационного завода, на территории которого и фиксируются взрывы.

Официальной информации от местных властей о "бавовне" в Казани нет. В региональном МЧС только попросили россиян "не паниковать и по возможности не подходить к окнам".

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 14 января украинские дроны атаковали ряд военных объектов на территории России. В результате многочисленных взрывов занялись заводы и НПЗ в городах Энгельс, Саратов, Казань и не только.

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