Дом Януковича, который захватил оккупант в России, принадлежит супруге экс-генпрокурора Украины: новые факты

Подмосковный особняк, де раньше проживал сбежавши в Россию экс-президент Украны Виктор Янукович, может принадлежать супруге генерального прокурора Украины в 2003-2004 годах Геннадия Васильева. Речь идет про дом в элитном коттеджном комплексе "Шервуд" в Московской области, куда 22 июля проник российский оккупант и был застрелен российскими силовиками.

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О новых фактах узнал Telegram-канал ВЧК-ОГПУ. Как утверждают авторы, участок в два гектара, на которой построен дом, оформлена на компанию Ларисы Васильевой "Ника-Инвест".

Предприятием, по факту, управляет ее родственница Ирина Гарькавая, а строение от 2007 года в марте 2023 года было подарено офшором "Розенберг менеджмент партнерс" самой Ларисе Васильевой, утверждают авторы.

По словам жителей поселка, в особняке экс-генпрокурора действительно бывал предатель Украины Янукович и даже жил одно время. Сам Васильев большую часть времени проводит в Германии, где проходит лечение, а его супруга – в Греции.

В то же время в столице страны-агрессора Москве живет их дочь и сестра.

Напомним, что 22 июля вооруженный мужчина в военной форме, который заявил, что якобы только вернулся с войны в Украине, проник на территорию этого дома и взял в заложники двух сотрудников частного охранного предприятия и полицейского.

По словам местных жителей, раньше в этом доме жил экс-президент Украины Виктор Янукович.

"Занял дом, потому что он продавался и никем не использовался. Дом не чужой, он принадлежит Богу", – сказал боевик.

В итоге он был нейтрализован российскими силовиками.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупант из Нижегородской области РФ вернулся домой с фронта в Украине и в порыве ярости порезал жену ножом до смерти. Ужасную картину наблюдали их малолетние дети 6 и 7 лет.