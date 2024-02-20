'Должны были отбить у конвоя': в РДК заявили, что планировали операцию по освобождению Навального, и показали добытые документы. Фото

С начала октября 2023 года Российский Добровольческий Корпус при поддержке благосклонных сотрудников силовых ведомств РФ разрабатывали план по освобождению Алексея Навального из исправительной колонии № 6 во Владимирской области. Его собирались переправить на границу с Украиной и передать разведывательной группе РДК с целью эвакуации на территорию нашего государства.

Об этом сообщили бойцы Корпуса и показали документы операции. Командир группы партизан сообщил, что они должны были отбить Навального у конвоя по дороге в исправительную колонию №3 в Ямало-Ненецком округе.

"К сожалению, меры безопасности, предпринятые ФСИН и ФСБ для предотвращения подобных сценариев, оказались достаточно действенными. Дата этапирования Алексея была плавающей и именно поэтому сам факт скрывался от общественности", – отметил командир партизан РДК.

"Дату и время этапирования несколько раз переносили, а в итоге оно началось внезапно, по прямому устному приказу главы ФСИН, и наша группа не успела выдвинуться в район запланированного начала операции", – добавил он.

В РДК отметили, что обнародовали указанную информацию по нескольким причинам:

– Чтобы "псы режима" знали, что у Корпуса "длинные руки". Ресурсы и возможности растут каждый день.

– Несмотря на то, что они не успели спасти Навального, партизаны работают над тем, чтобы вырвать из "лап режима" других политзаключенных, которые остаются в неволе.

– Вероятно, данные, оказавшиеся в руках РДК, помогут другим организациям, ведущим борьбу против преступного режима Кремля.

Напомним, российский политик Алексей Навальный скончался в исправительной колонии 16 февраля. В РФ заявили, что заключенному якобы стало плохо после прогулки, он потерял сознание. Оппозиционный Владимиру Путину политик находился в исправительной колонии №3 "Полярный волк" в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил неожиданную смерть заключенного. Он сказал, что "ФСИН занимается всеми проверками, здесь особых поручений не нужно".

Как сообщал OBOZ.UA:

– По состоянию на 20 февраля тело Навального, 16 февраля умершего в колонии, до сих пор не отдали его родным. Более того, этого не произойдет в ближайшие две недели из-за "необходимости проведения химической экспертизы".

– Между тем, через три дня после сообщения о смерти Навального президент РФ Владимир Путин отметил заместителя директора ФСПВ РФ Валерия Бояринева. Диктатор подписал указ о присвоении ему звания генерал-полковника.

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