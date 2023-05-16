Шесть "Кинжалов" – это впечатляющий показатель: в ВСУ прокомментировали работу ПВО во время атаки врага на Киев

Силы противовоздушной обороны Киева уничтожили все 6 ракет Х-47М2 "Кинжал", которые враг направил против столицы. Такой показатель поразителен.

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Об этом во время телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Воздушная атака врага была успешно отражена.

"Были применены аэробалистические ракеты из шести самолетов МИГ 31К, являющихся носителями "Кинжалов". Шесть таких ракет были направлены против столицы и все они были уничтожены нашей противовоздушной обороной", – рассказал Игнат.

Он добавил, что также оккупанты атаковали Украину с помощью кораблей, расположенных в Черном море. Силами ПВО было уничтожено 9 крылатых ракет "Калибр" по разным направлениям, а также баллистические ракеты. В общей сложности было уничтожено 18 ракет.

"Работа чрезвычайно успешна. Шесть "Кинжалов" – это впечатляющий показатель… Киев остается в эпицентре происшествия, потому что столица всегда была в приоритете россиян, поэтому ее защищают серьезными средствами ПВО. Здесь объекты инфраструктуры и другие важные государственные объекты – они всегда будут в приоритете у врага", – резюмировал Игнат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью вторника, 16 мая, в Киеве и области прогремели мощные взрывы: оккупационные войска России в восьмой раз атаковали украинскую столицу ракетами и дронами-камикадзе, работала ПВО. Обломки вражеских ракет упали в нескольких районах, есть пострадавшие.

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