Дочери Путина рекордно обогатились за год войны против Украины: СМИ раскрыли громкие подробности

Фирмы дочерей российского диктатора Путина заработали рекордные в военный год суммы. Прибыль компаний превысила 1 млрд рублей.

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Об этом рассказали в российском Telegram-канале "Можем объяснить", проанализировавшем их финансовую отчетность. Как сообщается, компании Марии Воронцовой и Екатерины Тихоновой заработали за 2022 год более 1,2 млрд рублей.

До начала военного времени у фирм дочерей Путина не было такой прибыли. Так больше всего средств заработала Мария Воронцова, чья фирма "Номеко" в 2022 году принесла 855 млн рублей. Компания специализируется на проектах ядерной медицины.

Как сообщается, когда Воронцова стала одним из пяти соучредителей "Номеко", у некогда убыточной компании дела резко пошли вверх. Кроме того, в прошлом году компания выкупила клиники "СОГАЗ Медицина", в которых лечат наемников ППК "Вагнер". Еще 7 млн рублей заработала фирма "Номеко Управление".

В свою очередь, компании Екатерины Тихоновой заработали более 290 млн рублей. Больше всего дочери Путина принес фонд "Национальное Интеллектуальное развитие" (НИР) - 265 млн, что почти вдвое больше, чем в мирном 2021 году.

Тихонова является гендиректором фонда, работающего при МГУ. Фонд проводит исследования в области нефтедобычи, геологии, биотехнологий и химии. Среди его партнеров – Роснефть, Газпром и Ростех. С 2019 года прибыль НИР выросла в пять раз. Еще 26 млн рублей принесли Тихоновой дочерние компании НИР.

Ранее сообщалось, кто такие Тихонова, Воронцова и Розова, которых не признает дочерьми публично президент России.

Напомним, что в Кремле впервые официально признали, что Екатерина Тихонова и Мария Воронцова являются дочерьми президента-диктатора РФ Владимира Путина. Об этом стало известно после того, как США включили их в список подсанкционных лиц.

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