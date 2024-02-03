'Добром не закончится!' Пескова разозлил визит Нуланд в Киев

В Кремле вызвал настоящую истерику визит в Киев заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд. Спикер президента РФ Дмитрий Песков по этому поводу выдал целую тираду о том, что Нуланд, мол, приносит Украине несчастье и упомянул о любимом тезисе российской пропаганды о "пирожках на Майдане".

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Представитель Кремля также в очередной раз обвинил американцев в том, что Россия развязала войну против Украины, заявил о "вовлеченности США в конфликт" и попытался вбить клин между американцами и европейцами. Такие заявления он сделал во время разговора с пропагандистом российского госканала.

"Спусковым крючком" для очередного спича Пескова послужил визит Нуланд в Киев 31 января. Он не удержался, чтобы не упомянуть о набивших оскомину за десять лет "пирожках на Майдане".

"Как правило, приезд Виктории Нуланд в Киев добром не кончается. Это мы помним по 2014 году, когда она пирожки раздавала. Сейчас ровно 10 лет, кстати, прямо. Да-да-да, видите, как она регулярно туда приезжает", – попытался поюморить Песков, не вдаваясь в детали, какое дело Москве до того, кто, когда и зачем приезжает в Киев.

Особенный припадок бешенства у Кремле вызвали анонсированные заместителем госсекретаря США "милые сюрпризы для Путина на поле боя" и высказанная ею уверенность в том, что 2024 год принесет Украине серьезные успехи на фронте.

По версии Пескова, РФ воюет не с Украиной, а со США. А так называемая "СВО" идет по плану.

"Что касается сюрпризов – да, Соединенные Штаты, являясь прямым участником этого конфликта, сохраняя и повышая степень своей прямой вовлеченности в этот конфликт. продолжает провоцировать киевский режим на продолжение войны. Это никоим образом не может повлиять на ход специальной военной операции. Это никоим образом не может повлиять на исход специальной военной операции. Все цели будут достигнуты", – выдал заученный текст пресс-секретарь Путина.

В ответ на визит Нуланд и сделанные ею заявления Песков не придумал ничего лучше, чем в очередной раз обвинить американцев, помогающих закрывать небо над Украиной от российских ракет и передающих военную помощь, спасающую жизни украинцев на фронте и в тылу – в гибели граждан Украины.

"Американцы делают больнее украинцам. Американцы делают так, чтобы больше украинцев погибали. Это делают именно американцы. И они должны это понимать", – заявил спикер Кремля.

И сразу же после этого, со свойственной российским должностным лицам и пропагандистам "логикой", Песков попытался вбить клин между США и Европой. Мол, американцы, являющиеся основным "двигателем" войны, вдруг резко урезали расходы на помощь Украине.

"Американцы сейчас чудесным образом пытаются переложить финансовое бремя на европейцев. Европейцы уже взяли на себя обязательство по 50 млрд евро. Посмотрим, как дальше будут американцы выкручиваться – так, чтобы самим ничего не тратить, только зарабатывать", – заявил Песков.

Закончил он свой спич тезисом о том, что Россия со всех сторон окружена врагами. Но "мудрый" Путин точно знает, как выбраться из пропасти, в которую рухнула под его руководством РФ.

"В любом случае они сохраняют свое такое враждебное отношение к нашей стране во всех проявлениях. Мы это знаем, мы начеку. Наш президент знает, что делать. А специальная военная операция продолжается", – с не очень искренней ухмылкой заявил Песков.

Напомним, в ходе визита в Киев Нуланд провела встречу с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и послом США в Украине Бриджит Бринк.

Также во время пребывания в украинской столице она упомянула об американских авиабомбах для ВСУ. По словам Нуланд, они направляются на фронт.

Кроме того заместитель госсекретаря США выразила "большую уверенность", что Конгресс США проголосует за помощь Украине.