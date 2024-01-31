Нуланд выразила 'большую уверенность', что Конгресс США проголосует за помощь Украине

Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим вопросам Виктория Нуланд уверена, что Конгресс США проголосует за оказание помощи Украине. По ее мнению, президент Байден сможет убедить законодателей.

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Об этом она сказала в среду, 31 января, на брифинге в Киеве. Она добавила, что американский народ понимает и восхищается достижениями Украины на поле боя.

"В США понимают и восхищаются чудом, которое Украина уже достигла, защищаясь от этой жестокой российской агрессии, а также понимают, что произойдет, если вы не сможете выживать и преуспевать. У меня большая уверенность, что это понимание найдет свое отражение в голосовании, которое Конгресс проведет по просьбе президента Байдена", – сказала она.

На вопрос о дискуссиях с украинскими чиновниками по стратегии на 2024 год, Нуланд заявила, что покидает Киев "с большим оптимизмом по единству и решительности, по поводу 2024 года и его абсолютной важности для Украины".

В частности, заместитель госсекретаря Соединенных Штатов уверена, что текущий год имеет важное стратегическое значение для Украины и принесет ей определенные успехи на поле боя.

"Я должен сказать, что я оставляю сегодня Киев с большой уверенностью в единстве и решительности украинского народа по отношению к 2024 году. Путин получит приятные неожиданности на поле боя, а Украина в этом году получит уверенные успехи", – добавила Нуланд.

Кроме того, политик добавила, что новая партия американских боеприпасов GLSDB уже направляется в ВСУ.

"США продолжают оказывать Украине поддержку, в том числе новые инвестиции, новые системы вооружения, такие как Small Diameter Bomb (бомбы малого диаметра), которые уже едут на фронт. А также восстановление оборонной промышленности для обеспечения длительной борьбы против тех, кто хочет украсть нашу свободу" , – заявила заместитель госсекретаря США.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 31 января, в Киев с официальным визитом прибыла заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. У нее запланированы встречи с высшим руководством Украины.

В частности, она встретилась с министром обороны Украины Рустемом Умеровым , на которой обсудили дальнейшее сотрудничество и пути укрепления стратегического партнерства, а также с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.