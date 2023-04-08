''До 24 февраля 2022 года никто не обстреливал Белгород и Брянск'': на росТВ начали догадываться, что с ''СВО'' что-то не так. Видео

На российском телевидении заговорили о том, что со "спецоперацией", которая продолжается уже больше года, вероятно, что-то не так. Гости пропагандистских программ начали отмечать, что до 24 февраля 2022 года территорию самой РФ никто не обстреливал, а теперь "бавовна" там происходит регулярно.

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Об этом сказал президент Института региональных проектов и законодательства РФ Борис Надеждин. Он также ответил на выпад одного из гостей студии относительно обстрелов Донецка (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Ужас-то вот в чем заключается – до 24 февраля 2022 никто не обстреливал Белгородщину, Курск, Брянск, не падали прям под Москвой беспилотники...А Донецк не был территорией России", – сказал Надеждин.

В Санкт-Петербурге, отметил он, тоже много лет "не было ничего подобного" – так россиянин прокомментировал ликвидацию российского "военкора" Владлена Татарского 2 апреля.

Надеждин заявил, что начав "спецоперацию" в РФ сильно повысили риски того, что война придет на их территорию – и это уже происходит. "Мы сами виноваты", – сказали на это в студии.

"Это ужасно говорить: за этот год люди привыкли и приспособились, мы постепенно начинаем привыкать к терактам. Это везде может случиться. Ответная реакция – как можно быстрее закончить эту авантюру безумную", – закончил свою мысль Надеждин.

Другим пропагандистам эта идея явно не понравилась, они всячески пытались его перебить и не дать высказать данную мысль.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский пропагандист Владимир Соловьев устроил истерику в прямом эфире. Он заявил, что РФ должна немедленно применить тактическое ядерное оружие, пока не началось контрнаступление ВСУ.

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