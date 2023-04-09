О храброй печени и настоящем бойце: писульки Медведева об Украине высмеяли в сатирическом мультфильме

Одиозного российского политика Дмитрия Медведева сделали героем сатирического мультика. В нем персонаж заместителя председателя совбеза РФ представлен как алкоголик, который по ночам напивается и пишет безумные пропагандистские тексты в социальных сетях.

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Работа была обнародована в сатирическом шоу Deutsche Welle "Заповедник". Видео поделился YouTube-канал проекта (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

"Песня, отлитая в граните, про храбрую печень и настоящего бойца – Дмитрия Анатольевича Медведева в условиях постоянно наступающих врагов", – с сарказмом описали мультфильм его создатели.

Они отметили, что на создание такого мультика их вдохновили последние "перлы" экс-президента РФ. Он постоянно пишет посты с угрозами, манипуляциями и фейками, считая своей обязанностью давать реакцию на каждое событие и без конца критиковать Запад и Украину.

Художники-аниматоры нарисовали Медведева как алкоголика в растянутой майке, который живет в страшном доме с обваленной крышей и спит под заборами. Он напивается до такой степени, что ему мерещатся черти, Сталин и российские пропагандисты, но это не мешает политику продвигать "величие" "русского мира".

Песня Медведева начинается так:

Я врублю ноутбук снова!

Ведь терпеть больше нет мочи!

Днем страну бережет Вова

Ну а я сторожу ночью.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Недавно Медведев в очередном приступе украинофобии размечтался об исчезновении Украины с планеты.

– Кроме того, он заявил,что Россия будет убивать "миротворцев НАТО" в Украине, и пожаловался, что РФ оказалась в абсолютной изоляции и без союзников

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