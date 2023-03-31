Медведев заявил, что Россия будет убивать миротворцев НАТО в Украине: волки в овечьей шкуре

Заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выдал очередную порцию угроз. В этот раз они прозвучали в адрес миротворцев НАТО, которых бывший президент России обозвал "оборзевшими тварями, соскочившими с катушек".

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Медведев заявил, что Россия будет убивать миротворцев НАТО в Украине. По его словам, такова будет реакция Москвы, если Альянс решит прислать в Украину своих миротворцев. Об этом он написал в Telegram-канале.

Медведев назвал натовцев "волками в овечьей шкуре", которые хотят установить "выгодный им мир".

"Натовцы – не просто оборзевшие твари, соскочившие с катушек от своего жлобства и наглости. Они держат всех остальных за конченых придурков. И, цинично ухмыляясь, предлагают свои "миротворческие" услуги. Их истинные намерения ясны – установить на линии соприкосновения выгодный им мир с позиции силы", – пишет Медведев.

При этом он противоречит сам себе, тут же заявляя, что "натовцы" хотят развязать третью мировую войну.

"Понятно, что так называемые миротворцы НАТО просто собираются вступить в конфликт на стороне наших врагов. Изрядно нагреть на этом руки, доведя ситуацию до точки невозврата. Развязать ту самую третью мировую, которой на словах так опасаются", – написал заместитель председателя Совета безопасности РФ.

Бывший президент РФ назвал миротворцев врагами России, которых следует убивать.

"Они будут законной целью для наших Вооружённых сил, если разместятся на передовой без согласия России с оружием в руках и будут напрямую угрожать нам. И тогда эти "миротворцы" должны быть безжалостно уничтожены. Они солдаты врага", – заявил Медведев.

Напомним, ранее с подобным заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров. Он заявил, что отправление миротворцев НАТО в Украину чревато "прямым столкновением" армий РФ и Альянса.

Аналогичную позицию Кремля озвучил и представитель президента страны-агрессора Дмитрий Песков. По его словам, решение о введении миротворцев НАТО в Украину было бы "опрометчивым и опасным".

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 марта в Брюсселе состоится саммит НАТО, главной темой которого станет вторжение России в Украину. Ожидается, что альянс может рассмотреть вопрос отправки миротворческой миссии НАТО в Украину.

В саммите НАТО также примет участие президент Украины Владимир Зеленский. Ожидается, что он по видеосвязи обратится к Западным партнерам Украины.

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