'Десять лет Афгана повторили за год': российский пилот сдался миграционной службе Литвы, потому что не хотел воевать против Украины, и рассказал о потерях РФ

Российский пилот, лейтенант ВКС РФ Дмитрий Мишов нелегально пересек границу Литвы и сдался миграционной службе, чтобы не участвовать в войне в Украине. Он заявил, что украинцы для него не враги, поэтому отказался быть соучастником преступления.

Видео дня

О войне, своем отношении к ней и бегстве 26-летний российский военный рассказал российской службе BBC News. Он отметил, что когда перед вторжением командование начало выдавать оружие на тренировки – все поняли, к чему идет. Тогда Мишов подал рапорт об увольнении, но не успел покинуть ряды российской армии до полномасштабного вторжения, поэтому оказался в Беларуси (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Он утверждает, что не участвовал в боевых действиях, ни разу не залетал на территорию Украины, а только перевозил на вертолете Ми-26 разные грузы для российской армии по территории Беларуси.

Мишов заверил, что негативно относится к вторжению в Украину. По его словам, военный должен защищать от агрессии свою страну, а не нападать на другую.

"Быть соучастником преступления я отказываюсь. Если бы меня заставили воевать и посадили на боевой вертолет, мне бы пришлось в связи со своей работой убивать. Я бы забрал несколько десятков жизней, вероятнее всего, и я бы этого не хотел, потому что украинцы мне не враги", – подчеркнул беглый россиянин.

Увольнение военного затянулось вплоть до сентября 2022 года, а когда российский диктатор Владимир Путин объявил мобилизацию в стране – вообще сорвалось. Он должен был вернуться в расположение эскадрильи. Мишов перепробовал множество способов, чтобы избежать отправки на фронт, и наконец решил бежать В этом ему помогли активисты организации "Орден республики".

Также русский военный подтвердил значительные потери в войне ВС РФ. Только полк, в котором он служил, за время войны потерял почти 20% вертолетов. Если раньше их в полку было "штук 40-50", то за прошлый год два сгорели усилиями диверсантов и еще шесть или семь сбили на фронте.

"Потери среди летчиков велики. Если сравнивать, например, с Афганом, я знаю, что там 333 вертолета потеряли. А у нас 10 лет Афгана повторили за год", – отметил Мишов.

Причем, по его словам, если вопрос с техникой еще как-то можно решить, то с дефицитом квалифицированных пилотов справиться будет гораздо сложнее – ведь подготовка такого пилота, как Мишов, занимает более пяти лет и дорого стоит российскому бюджету.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее в России один из мобилизованных сбежал с оружием из воинской части – его разыскивали в трех областях. Беглецом оказался 42-летний Алексей из Санкт-Петербурга;

– также российская ФСБ начала охоту на тех, кто сбежал из Украины. Обстановка в РФ сейчас напоминает растроганный улей: еще недавно россияне рассчитывали на захват всей Украины, но теперь война пришла домой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!