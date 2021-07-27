Депутат Госдумы России призвал нанести удар по Украине, чтобы избежать нападения на РФ. Видео

Депутат Государственной думы РФ от ЛДПР Александр Шерин заявил, что Россия должна атаковать Украину первой, чтобы предупредить нападение. Он уверен, что это позволит избежать миллионных жертв среди граждан страны-агрессора.

Такое мнение Шерин высказал в эфире пропагандистского канала ЛДПР-ТВ на YouTube. По его словам, сегодня украинскую молодежь "кормят антироссийской идеологией" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Их кормят мясом натуральным, и они потом захотят этого мяса", – сказал депутат.

Он привел слова президента РФ Владимира Путина о том, что "если драка неизбежна – бей первым".

"Я не хочу, чтобы врага останавливали под Москвой и клали десятки миллионов жизней, когда можно наносить превентивные удары или меры на чужой территории", – подчеркнул Шерин.

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Как сообщал OBOZREVATEL, член Трехсторонней контактной группы по Донбассу Денис Казанский заявил, что боевые действия будут продолжаться, ведь Россия не достигла главной цели и попытается реализовать свои угрозы.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский объявил награду в 10 млн рублей тому, кто повесит над Киевом российский флаг.

Также Жириновский призвал присоединить к России Украину, Беларусь, Армению и Азербайджан. Политик считает, что этим странам нужно "вернуться домой".

В Киеве лидера ЛДПР будут заочно судить по статье о финансировании терроризма.