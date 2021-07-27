Казанский о годе 'тишины' на Донбассе: боевые действия будут продолжаться и Россия попытается реализовать свои угрозы

Год назад, 27 июля 2020 года, на Донбассе вступил в действие режим прекращения огня. Несмотря на то, что количество смертей среди украинских защитников уменьшилось вдвое, временное перемирие полностью не сработало. Боевые действия будут продолжаться, ведь Россия не достигла главной цели и попытается реализовать свои угрозы.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал член Трехсторонней контактной группы по Донбассу Денис Казанский. По его словам, оптимистичного прогноза по улучшению ситуации нет.

"Всегда ожидаешь лучшего, когда принимаются такие решения. Но если посмотрите на мои комментарии год назад, то я не верил, что режим тишины будет работать. Я знал, что он проработает определенное время, как и предыдущие перемирия, но обязательно будет нарушен. Ибо главная причина войны никуда не делась – российские наемники находятся на нашей территории. Если они здесь, то они все равно будут стрелять", – сказал Казанский.

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Год так называемого режима тишины он считает успешным только в одном, что количество смертей среди украинских защитников уменьшилась. По данным ТКГ, с 27 июля 2020 года до 27 июля 2021 года погибли 45 человек, а годом ранее цифра составляла 88 человек.

По словам Казанского, временные перемирия на Донбассе были начиная с 2015 года – это и школьные перемирия, и хлебные перемирия. Украине нужно прилагать усилия, чтобы выторговывать в РФ такие периоды для сохранения жизни людей.

"Пока у меня нет оптимистического прогноза. Я не могу сказать, что это прекратится. Единственное, что мы можем делать – любыми способами снизить интенсивность боевых действий, чтобы хотя бы снизить потери. Это происходит, но не так эффективно, как нам хотелось бы...Сейчас Россия достаточно откровенно декларирует, что она имеет к нам территориальные претензии. Мы постоянно видим угрозы и шантаж. Боевые действия будут продолжаться и, к сожалению, Россия будет реализовывать свои угрозы", – добавил Казанский.

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