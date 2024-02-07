Действия оккупантов в Украине поддерживают около 77% россиян: красноречивый опрос

Около 77% россиян поддерживают действия войск РФ в Украине (42% ответили "определенно да", 35% – "скорее да"). Не поддерживают 16% респондентов, еще 8% затрудняются с ответом.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного в январе 2024 года "Левада-Центром". На сайте организации отметили, что поддержка российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину остается устойчиво высокой среди жителей РФ.

Чаще других говорят о поддержке действий ВС РФ в Украине старшие возрастные группы (81% среди опрошенных 55 лет и старше), те, кто доверяет информации из телевидения (88%), кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (89%), кто одобряет деятельность диктатора Владимира Путина на посту президента (84%).

При этом за событиями в Украине следит только половина опрошенных. 20% – "очень внимательно", еще 34% – "довольно внимательно". 35% россиян следят без особого внимания или вообще не следят (14%).

Сторонников перехода к мирным переговорам больше, чем сторонников продолжения военных действий: 52% против 40%.

45% жителей Российской Федерации думают, что война против Украины будет идти еще долго – больше года. 23% предполагают, что от воловины года до года.

Треть россиян считает, что такие люди как они несут моральную ответственность за гибель мирных жителей и разрушения в Украине (10% – безусловно несут, 21% – несут в какой-то мере). Обратной позиции придерживаются 62% опрошенных.

Как ранее писал OBOZ.UA, опрос, проведенный в ноябре 2023 года Национальным центром изучения общественного мнения, показал, что около 63% россиян поддерживают войну своего государства против Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!