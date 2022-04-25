'Дальше – Скабеева и Симоньян': ФСБ опозорилась 'доказательствами' против 'нацистов, готовивших покушение на Соловьева'

Российская ФСБ устроила цирк с "героическим" задержанием "нацистов", которые якобы готовили покушение на топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева. В помещении, куда ворвались фсбшники, обнаружили портреты Адольфа Гитлера, предметы со свастикой, диски с игрой Sims 3.

Это все запечатлено на видеозаписи "спецоперации", которую опубликовали в сети в понедельник, 25 апреля. На кадрах сотрудники ФСБ врываются к квартиру, в которой якобы живут "киллеры". Дверь в квартиру им открывают за считанные секунды (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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На кадрах также показаны допросы и задержания вероятных преступников. Они рассказали, что действовали якобы по указанию украинской Службы безопасности и должны были ликвидировать ряд российских журналистов. Кроме того, им якобы приказали жечь машины с символикой в поддержку России и военкоматы.

В список пропагандистов, которых "нужно было убить", кроме Соловьева, входили Маргарита Симоньян и ее муж Тигран Косаян, Ольга Скабеева, Евгений Попов, Дмитрий Киселев.

Самый эпический позор ФСБ произошел, когда в сети засветили книгу с дарственным обращением, которую нашли во время фейкового обыска. На ней было написано: "Тимохе, спасибо за поддержку в самые тяжелые годы. Убивай, чтобы жить, живи, чтобы убивать. Подпись неразборчива". Вероятно, постановщики обысков и видео слишком буквально поняли задание, как правильно сфабриковать "покушение" на путинского прихвостня.

На кадрах засветили немало странностей, например, "Коктейль Молотова" в пластиковых бутылках, шприцы и порошки белого цвета, четки, на которых с одной стороны свастика, а с другой – герб Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СБУ заявили, что у них нет никаких планов по поводу убийства российского пропагандиста Владимира Соловьева. Он обязательно ответит за свои преступления в международных судах после победы нашей страны.

Ранее российский диктатор Владимир Путин обвинил СБУ в том, что она якобы готовила убийство пропагандиста. Он заявил, что российская ФСБ "предотвратила" покушение.