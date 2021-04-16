Дачу Путина с криокамерами и грязелечебницей на Валдае показали в новом расследовании. Видео

Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального показал роскошную государственную дачу президента РФ Владимира Путина на Валдае (Новгородская область).

Как говорится в расследовании, опубликованном на сайте Навального, участок 150 гектаров – это земля на северной части острова. На ней стоят технические здания – склады, гаражи, ангары и небольшие гостевые домики. Земля официально принадлежит Российской Федерации и находится в бессрочном пользовании у Федеральной службы охраны (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

А вот южная часть острова, 100 га между двумя озерами Ужин и Валдай, принадлежит бизнесмену, "главному путинскому кошельку" Юрию Ковальчуку.

"На этой части на самом деле и располагается резиденция – дача, бани, другие постройки для развлечения и отдыха. И фокус заключается в том, что Ковальчук, один из самых богатых людей в России, сдает эту часть полуострова в аренду Управлению делами президента", – отмечает ФБК.

По информации Фонда, главный дом резиденции достаточно скромный, но его очень тщательно прячут.

"Четырехэтажный особнячок, 3500 квадратных метров. Балкончики, террасы, парадная лестница с фонтаном… На берегу стоит китайский павильон. Это такой гостевой домик… Еще есть классные избушки, бани, беседки, здания ресторана, отдельно пивного ресторана. Есть детская площадка с огромным желто-голубым солнышком и горками", – описывают дачу расследователи.

Также у Путина имеется собственная церковь. На сайте РПЦ упоминается, что ее название "Владимирская".

"В 350 метрах от основного дома притаился главный валдайский секрет Путина, храм его аскезы. Дом, который в два раза больше, чем сама резиденция. Почти 7000 квадратных метров. 3 этажа, из которых два под землей", – идет речь в материале.

Это СПА-комплекс, который тоже арендует УДП. Там есть криокамера, массажные ванны, лимфопресс, грязелечение, солярий, кабинеты косметолога и стоматолога, а также флоат-бассейн.

"Флоат-бассейн – это такая большая ванна или капсула, наполненная очень соленой водой, то есть ты в ней лежишь и как бы паришь на поверхности, как в невесомости. Все мышцы расслабляются, ты погружаешься в медитативное состояние", – поясняют у Навального.

В другом крыле 25-метровый бассейн, окруженный контрастными купелями.

Отдельно расположен массажный блок. Здесь установлен подиум для тайского массажа и массажное кресло, которое освещает специальная инфракрасная лампа (только это одно кресло якобы стоит больше полумиллиона рублей). В середине комнаты – кровать, зашторенная тюлевым балдахином.

"Если по винтовой лестнице подняться наверх, попадаешь в двухсотметровый холл, наверху еще есть спальня, сервировочная комната… кухни нет, потому что в сервировочной есть специальный лифт для еды. Ну и гигантская 500-метровая гостиная. Судя по всему, с очень впечатляющим аквариумом – ведь только подсобное помещение для этого аквариума занимает 13 метров", – подчеркивают расследователи.

Кроме того, есть технические помещения для обслуживания соляной купели и грязелечения, помещение для спецсвязи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в январе Навальный опубликовал фильм-расследование о дворце Путина на черноморском побережье неподалеку от Геленджика.