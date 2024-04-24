'Чулки для культи' и хвостики для мин вместо уроков: как в России из детей куют патриотов

В России к войне готовят с детского сада. Правда, это называют патриотическим воспитанием. Маленькие дети рисуют солдат, оружие, участвуют в военных фестивалях, поют военные песни. Школьники на уроках изготовляют окопные свечи, плетут сетки и даже делают "хвостики для мин". Все это поддерживается и поощряется на самом высоком уровне.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Детям рассказывают о "героях" СМЕРШ

В Новосибирске детей с инвалидностью привезли в закрытую воинскую часть и показали им реконструкцию операции по "уничтожению террористов", а также выставку оружия "легендарного отряда СМЕРШ" – "элиты контрразведки".

А в одной из самарских школ младших школьников привели на экскурсию в музей памяти бойца СМЕРШ Константина Стичкова. В ноябре 2023 года музей был открыт прямо в школе.

Эту же дату отметили и в городе Алейск на Алтае. Там в годовщину СМЕРШа провели "уроки мужества". На встречу с учащимися пришел очередной военный преступник.

СМЕРШ (сокращенно от "смерть шпионам") существовал в период с 1943 по 1946 годы. Это особые отделы, искавшие шпионов, неблагонадежных лиц в вооруженных силах и на прифронтовой территории, а также фильтровали бывших военнопленных. Кроме того, СМЕРШ причастен к депортации народов.

Поставили на колени ради звезды

В школах и детсадах России провели мероприятия, посвященные "геноциду советского народа". Во время этих мероприятий детей выстраивали в форме пятиконечной звезды и ставили на колени ради "красивого фото".

В одной из школ Иркутской области дети стояли на коленях, а в Омской области детей просто положили на пол в форме звезды.

Российское издание "Агентство" нашло в запретной в Украине соцсети ВКонтакте до 300 подобных фото.

Следом за уроками "Разговор о важном" в школах Дагестана хотят ввести уроки "Важных дел", на которых дети будут готовить окопные свечи для участников войны в Украине. Также школьников будут учить плести маскировочные сетки.

В январе окопные свечи уже изготовляли воспитанники "казачьего" детского сада станицы Новоплатнировская. В Краснодарском крае, в садике "Ромашка", дети в военной форме разбирали и собирали автоматы, а также тренировались сидеть в окопах.

Дети и снаряды

В Красноярском крае школьников привлекают работать в пользу "СВО" обещаниями дополнительных баллов при поступлении в ВУЗы.

Так, в Удмуртии семиклассники из гимназии города Можга плетут чулки для СВОшников с ампутированными ногами. Проект называется "чулки для культи".

Детям намекают, что за участие в таком проекте они могут рассчитывать на дополнительные баллы при поступлении в вуз.

В Красноярске при мэрии существует детский трудовой отряд, в который могут записаться подростки 14-17 лет. Если раньше школьники в нем занимались благоустройством, высадкой деревьев, то сегодня они шьют одежду для военных.

Кроме этого, плетут маскировочные сети и упаковывают посылки на фронт.

В Татарстане пошли еще дальше. Там дети в Центре детского творчества делают "хвостики" для мин. "Хвостики" нужны для снарядов, чтобы при сбрасывании они летели точно в цель.

Дети изготавливают кровоостанавливающие турникеты и ящики для ампул, делают обереги для военных преступников и готовят сухие супы.

Рисуют войну и поют о смуглянке

В детских садах России дети в военной форме маршируют, поют о войне и показывают сценки из солдатской жизни.

Так, дети из подготовительной группы "Акварельки" Калининграда исполнили песню "Солдат молоденький". Воспитательницы, в свою очередь, исполнили песню "Выйду в поле ночью с конем". А дети из средней группы "Пчелки" спели "Солдатушки, бравы ребятушки" и "Смуглянку".

Теперь в российских детских садах питомцы рисуют не зайчиков и цветочки, а солдат на посту.

"Приходит дочь и показывает свой рисунок. Я едва сдержалась, чтобы не ахнуть. Девочка нарисовала солдата с ружьем на посту. Спрашиваю, а почему именно такой рисунок? Она мне говорит, что такую тему им назвала воспитательница, сказала, что к ним скоро придет военный рассказывать о себе, а мы ему должны подарить рисунки", – рассказала мама 5-летней девочки из Карелии.

В садах не только рисуют войну. Детям рассказывают о военной технике, задают загадки: "Брызгает огнем, гремит как гром". Оказывается, это пушка. Или: "Как трактор, только с хоботком, всем прикурить дает вокруг". Ответ: танк.

Не все родители в восторге от такого воспитания. Но возмущаться вслух большинство опасаются.