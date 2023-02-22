'Чтобы не вызвать паники': в РФ установили 'лимит' на выдачу тел ликвидированных в Украине оккупантов – СМИ

Российские оккупанты несут масштабные потери на войне в Украине. Чтобы не устраивать панику внутри России власти установили "лимит" на выдачу тел ликвидированных в Украине военных путинской армии.

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Об этом пишет The Moscow Times. Отмечается, что в цинковых гробах, помимо профессиональных российских военных, начинают привозить и мобилизованных.

В связи с этим в России морги получили указание "дозированно" выдавать родственникам тела ликвидированных оккупантов.

Кремль боится всплеска недовольства среди россиян, поэтому ввел такие ограничения.

К примеру, в Северной Осетии разрешили "выдавать не больше двух тел в день". В Оренбурге устное указание о "лимите" на тела поступило от руководства городского управления здравоохранения.

Сотрудник морга на условиях анонимности рассказал, что городские власти хотят избежать столпотворения родственников в очереди за покойниками.

"Там и обмороки могли быть, и скандалы, в общем, ситуацию решили не накалять", – сказал он.

Стоит отметить, что с начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия потеряла уже более 145 тыс. человек убитыми. Также войска РФ лишились тысяч единиц военной техники.

При этом потери российских оккупантов на фронте увеличиваются с каждым днем – за первую половину февраля армия РФ потеряла в пять раз больше солдат, чем обычно. Это, вероятно, объясняется тем, что Россия начала наступление на Донецком направлении.

Оккупационные войска России, которые сегодня сосредотачиваются на штурмовых действиях в Донецкой и Луганской областях, несут колоссальные потери. В частности, на каждые 90 метров продвижения не менее 2000 захватчиков погибают и получают ранения.

Почти за год полномасштабной войны против Украины потери российских сил составили около 200 тыс. военных. Такую цифру 18 февраля озвучил госсекретарь США Энтони Блинкен. Эта статистика повторяет ту, которую ранее озвучивали в НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, в РФ самолеты специального летного отряда "Россия" (в частности, Ту-134АК RA-65911 и другие) могут быть задействованы для доставки в регионы трупов оккупантов, ликвидированных на войне против Украины. "Груз-200", судя по всему, сгружают партиями, но в морге отдают максимум по два тела в день, чтобы не сеять панику.

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