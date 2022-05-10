"Что-то началось?" В России в отставку за день ушли пять губернаторов, россияне теряются в догадках

В течение дня 10 мая сразу пять руководителей субъектов РФ заявили о своем уходе с должностей. Речь идет о губернаторах Томской, Кировской, Рязанской и Саратовской областей, а также главе Республики Марий Эл.

Россияне в соцсетях уже назвали явление "губернаторопадом". При этом еще в январе 2022 года росСМИ, ссылаясь на источники, предупреждали о возможных ротациях в нескольких регионах РФ.

Так, руководитель Томской области 65-летний Сергей Жвачкин занимал должность с 2012 года. Уходя с поста, он заявил, что "никогда не цеплялся за кресло" и что "нужно давать дорогу молодым".

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В свою очередь, губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил, что не намерен выдвигаться на следующий срок. Также о своем уходе сообщили губернатор Кировской области Игорь Васильев и губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

А руководитель Республики Марий Эл Александр Евстифеев рассказал, что обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять его отставку и поблагодарил главу Кремля за "оказанное доверие и неоценимую заботу о республике и ее жителях".

Примечательно, что в начале года росСМИ со ссылкой на источники в Кремле сообщали, что в первом квартале 2022-го свои посты могут покинуть до девяти губернаторов. Это объяснили тем, что власти якобы намерены весной отстранить тех глав областей, которые работают уже давно и не отличились особыми достижениями.

В то же время российский политтехнолог Аббас Галлямов отметил, что "губернаторопад", который раньше воспринимался "как намек на возможные перемены" и "приветствовался населением", теперь может быть воспринят как свидетельство начинающегося кораблекрушения. "Крысы, мол, с корабля побежали", – написал Галлямов в своем Telegram-канале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России отстранили советника губернатора Самарской области из-за позитивного отношения к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Денис Кортунов сделал в соцсети репост интервью Зеленского российским журналистам, сопроводив его подписью "Зеленский крутой".