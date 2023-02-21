''ChatGPT справился бы гораздо лучше'': в сети высмеяли ''пугалки'' Путина и подметили нюанс с Медведевым и Матвиенко. Фото

В сети высмеяли послание российского диктатора Владимира Путина к Федеральному собранию, что было практически банальным набором "пугалок", угроз и обвинений. Пользователи заключили, что накануне, когда президент США Джо Байден приехал в Киев, глава Кремля "политически умер", а сегодня еще и оконфузился.

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Также в сети обратили внимание, что слушателям в зале было откровенно скучно слушать речь диктатора, но они вынужденно аплодировали, чуть ли не за каждое слово. В частности, пользователь Twitter с ником Eugen отметил, что с ответом Байдена на визит в Киев даже ChatGPT справился бы лучше Путина.

"Вот это и есть ответ Кремля вчерашнему визиту Байдена в Киев? ChatGPT справился бы гораздо лучше. В разы лучше. Путин вчера политически умер, а сегодня еще и обосрался публично", – написал он.

Со скучающими лицами сидели, в частности, председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, заметил в Telegram народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Создают социальный фонд, хотят протезировать, чтобы решить все вопросы. Будут воровать еще на протезах мобиков! Троекратное ура!", "Мне кажется, что они хлопают за каждое кхе-кхе", – комментировал Гончаренко.

"Б*я, может, он от кашля прямо сейчас сдохнет. За 40 минут кашляет больше, чем я за 5 лет", – заметил автор Telegram-канала "Николаевский Ванек".

Напомним: 21 февраля Путин выступил с обращением к Федеральному собранию – весьма "символическим" для него, поскольку на этой неделе полномасштабное вторжение его оккупационных войск в Украину близится к своей первой годовщине.

На фоне многочисленных неудач на фронте и огромных потерь солдат и техники сегодня кремлевский лидер призвал мобилизовать все силы для борьбы уже "со всем Западом", снова повторил бред относительно целей своей "СВО" и в очередной раз обвинил НАТО во всех бедах россиян. OBOZREVATEL собрал главные тезисы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в России запустили циничную рекламную кампанию по случаю обращения президента РФ Владимира Путина в Федеральное собрание. Пропагандисты нагло заявили, что граница России "нигде не кончается";

– во время послания к Федеральному собранию Путин начал разговор о расширении НАТО, напомнил, что вся планета "утыкана" военными базами США, а также цинично заявил, что РФ "искренне" предпринимала попытки провести переговоры с Альянсом.

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