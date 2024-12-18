Часть наличными, остальные – бартером: в NYT раскрыли, сколько Путин заплатил Ким Чен Ыну за поставки оружия и солдат

Кремлевский диктатор Путин заплатил Ким Чен Ыну до $6 млрд за поставки оружия и солдат. Часть сделки оплатили наличными, а остальные – бартером, преимущественно поставками нефти и продуктов питания.

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Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на данные Института иностранных исследований Хангук в Сеуле. По данным исследователей, поставки северокорейского вооружения обошлись России в сумму от $1,72 млрд до $5,5 млрд.

Часть сделок была оплачена наличными, а остальные – бартером, в том числе нефтью и продовольствием.

Помимо оружия, Пхеньян отправляет в Россию солдат, получая за это значительные средства. Согласно оценкам, участие от 5000 до 20 000 северокорейских военных приносит КНДР от $143 до $572 миллионов в год. По данным украинских и западных разведок, около 11 000 солдат из КНДР уже находятся в Курской области. Только за этот контингент Пхеньян мог получить около $315 миллионов.

Эти договоренности не только поддерживают военные потребности России, но и предоставляют Пхеньяну доступ к критически важным ресурсам, которые трудно получить из-за международных санкций.

Ранее сообщалось, что на Харьковском направлении наши защитники уже фиксируют присутствующих военных из КНДР в составе войска РФ. Северокорейцы разделяются на подразделения и уже производят небольшое накопление на передней линии.

Как сообщал OBOZ.UA, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сделал очередное абсурдное заявление, утверждая, что якобы именно Россия стала жертвой агрессии со стороны Украины и нуждается в защите от атак украинцев и их союзников. Во время встречи с министром обороны РФ Андреем Белоусовым Ким Чен Ын заявил, что применение Украиной дальнобойного оружия является, по его словам, следствием прямого военного вмешательства США.

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