'Россия имеет право на самооборону': Ким Чен Ын выдал порцию бреда о якобы агрессии Украины против РФ

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сделал очередное абсурдное заявление, утверждая, что якобы именно Россия стала жертвой агрессии со стороны Украины и нуждается в защите от атак украинцев и их союзников. Во время встречи с министром обороны РФ Андреем Белоусовым Ким заявил, что применение Украиной дальнобойного оружия является, по его словам, следствием прямого военного вмешательства США.

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Он также отметил, что Москва, по его мнению, имеет право на самооборону от "вражеских сил". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на северокорейское государственное агентство.

В пятницу, 29 ноября, Ким Чен Ын провел встречу с министром обороны России Андреем Белоусовым, во время которой заявил, что США и Запад якобы подтолкнули Киев к атакам на территорию России, используя дальнобойное ударное оружие. По его мнению, Россия должна принять меры, чтобы заставить "вражеские силы заплатить за это цену".

"Правительство, армия и народ КНДР будут неизменно поддерживать политику Российской Федерации по защите своего суверенитета и территориальной целостности от шагов империалистов к гегемонии", – сказал диктатор.

Также Ким Чен Ын во время встречи с Андреем Белоусовым пообещал углублять сотрудничество с Россией во всех областях, в частности в военной, в рамках стратегического партнерства, ранее заключенного с российским президентом Владимиром Путиным.

В то же время, северокорейские СМИ не сообщили, обсуждался ли вопрос развертывания войск КНДР на территории России.

Ранее сообщалось, что команда избранного президента США Дональда Трампа рассматривает возможность прямых переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином. По мнению Трампа, такой дипломатический шаг может способствовать уменьшению риска вооруженного конфликта на Корейском полуострове.

Напомним, что эксруководитель Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж заявил, что значительное увеличение контингента северокорейских военных в составе российской оккупационной армии маловероятно по нескольким объективным причинам. В частности, отличия в подходах к подготовке и управлению иностранными военнослужащими могут привести к дезорганизации фронта. Кроме того, северокорейский режим не заинтересован в значительных потерях своих солдат и нуждается в военных ресурсах для защиты собственных границ.

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