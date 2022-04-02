Британия ввела санкции против Газпромбанка и сломала схему Кремля по оплате за газ

У нефтегазовой компании Shell могут возникнуть трудности с оплатой поставок российского газа в этом месяце. Кремль хочет, чтобы платежи переводились через Газпромбанк, который находится под санкциями Великобритании.

Shell имеет минимум два долгосрочных контракта, на которые повлияет новый механизм, что вместе эквивалентно примерно 1,5% годового экспорта "Газпрома" ключевым иностранным клиентам. Этом сообщает Bloomberg.

Чтобы продолжать получать российский природный газ, всем европейским покупателям теперь необходимо иметь два счета в Газпромбанке – один в рублях и один в иностранной валюте, причем за конвертацию отвечает российский банк. Это невозможно для Shell, потому что кредитор, принадлежащий "Газпрому", был подвергнут санкциям Великобритании в марте в ответ на вторжение РФ в Украину.

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Shell пообещала "поэтапно отказаться" от закупок российских нефтепродуктов, трубопроводного газа и СПГ, но продолжит получать некоторые поставки по долгосрочным контрактам до истечения срока их действия. У компании есть 20-летнее соглашение с экспортным подразделением "Газпрома" о получении 1,2 млрд куб. газа в год с поставкой в Германию.

"Газпром" знает о потенциальных проблемах с платежами в Shell и ищет способы их решения. "Газпром" начал уведомлять клиентов о новом платежном поручении в пятницу. У потребителей будет несколько недель, чтобы приспособиться к новым правилам, поскольку платежи за газ, полученные в апреле, должны быть произведены только в конце этого месяца или в мае, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как сообщал OBOZREVATEL, уже больше 30 государств вслед за США дали согласие высвободить нефть из стратегических резервов. Это добавит на рынок десятки миллионов баррелей, заявил американский президент Джо Байден. Он отметил, что таким образом страны во всем мире выступили против использования Россией энергоресурсов как оружия против других государств.

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