'Будут убивать друг друга на улицах Москвы': в сеть слили разговор российского миллиардера с бизнесменом с критикой власти в РФ

В сеть "слили" разговор якобы российского миллиардера, близкого к окружению диктатора Владимира Путина, Романа Троценко с бизнесменом Николаем Матушевским. Представители так называемых элит страны-агрессора обсуждают незавидное положение дел в России – говорят, что страна оказалась "в лапах мудилл" и ожидают, что вскоре россияне начнут убивать друг друга прямо в центре Москвы.

Видео дня

Аудиозапись обнародовало издание "Настоящее время".Роман Троценко – экс-президент "Объединенной судостроительной корпорации", ранее был советником президента "Роснефти" Игоря Сечина, один из близких к Путину бизнесменов. Матушевский – приятель Троценко и создатель дизайн-завода "Флакон" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Сначала бизнесмены говорят про отдых на Бали и о том, что на острове много инвесторов и возможностей. Предполагают, что в Индонезии "за десять лет все вырастет в десять раз, а в России – упадет вдвое".

"Мне в последнее время прям тяжело было в России, я понимал, что что-то не то, нечего там делать", – пожаловался Николай.

"Это правильно, не надо вспоминать, что было в России. Этого уже нет и больше не будет", – говорит Роман.

Далее они критикуют Путина и говорят, что он не может управлять страной.

"Посмотрел нарезку новогодних поздравлений, начиная с Ельцина и заканчивая последним, когда этот придурок (Путин. – Ред.) не на фоне елки, как всегда, а на фоне военных. Он говорит, что это плохой год, но мы "всех победим". Это все 20 лет нам в уши сс*тся! Хочется спросить: вы реально думаете, что этот человек может страной управлять, если он одно и то же каждый год говорит?" – сказал Роман.

Он добавил, что Россия "оказалась в лапах каких-то мудилл, которые исповедуют какие-то странные композиции XIX века".

"Это ничем хорошим не может закончиться, это закончится адом. Люди будут убивать друг друга на улицах Москвы", – сказал бизнесмен.

На что его товарищ ответил, что основной идеологией РФ является "зарабатывание бабок и удержание власти одной группой людей". По словам Николая, таким образом страна развиваться не может, а те, кто сейчас у власти "помрут и оставят после себя выжженную пустыню".

Дальше Роман говорит, что вскоре положение дел в стране-агрессоре должны понять все россияне.

"Потом эта простая фигня дойдет до всех, до каждого. И выяснится, что уже поздно. Люди не смогут вывести деньги, не смогут выехать, их дети призваны на войну… Ужас, короче", – говорит он.

Роман предлагает Николаю сделать новое гражданство другой страны, а также вывести деньги и забрать родственников из России.

"В России все рушится. Тебе дан судьбой год, чтобы всех близких вытащить, деньги вытащить, все, что тебе надо. Прям завтра сделай", – сказал миллиардер, добавив, что ему самому предлагали гражданство Кипра, но он отказался, потому что "любит родину".

"Родину-то мы любим, просто есть люди, которые ее не любят, а мы ничего с ними делать не можем", – ответил Николай.

Как отмечается, в разговоре с журналистами Троценко и Матушевский назвали аудиозапись фейком, но несколько фактов говорят о том, что записанный разговор может быть подлинным. О подлинности разговора говорит то, что Матушевский утверждает, что находится на Бали, что подтверждают фото из его соцсетей. Кроме того, номер телефона, с которого, предположительно, звонил Роман соответствует имеющемуся в распоряжении журналистов номеру Троценко. Также детали в разговоре сходятся с информацией о бизнесменах.

Роман Троценко занимает 38-е место в российском рейтинге Forbes, владеет в РФ региональными аэропортами и коммерческой недвижимостью. После начала войны Троценко перестал ходить на встречи Путина с бизнесменами, но в феврале 2023 года российский диктатор наградил его орденом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сеть "слили" разговор приближенного к Кремлю музыкального продюсера Иосиф Пригожина и олигарха-миллиардера и бывшего члена Совета Федерации РФ Фархада Ахмедова. Они обсуждали провал войны в Украине, а также несостоятельность президента РФ Владимира Путина руководить страной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!