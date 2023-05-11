'Будет война между гей-цивилизацией и естественной цивилизацией': на росТВ выдали новую 'пугалку' о будущем мира. Видео

Российские пропагандисты продолжают пробивать дно и придумывают изощренные аргументы, почему государству-террористу России придется вести войну против Запада. Граждан РФ по телевизору напугали, что им предстоит воевать с гей-цивилизацией, чтобы защититься.

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Своим агрессивные гомофобные настроения россияне объяснили тем, хотят сохранить свои "традиционные ценности в сфере любви и взаимоотношения полов". Фрагмент пропагандистского шоу опубликован в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам пропагандиста, страна-агрессор РФ собралась воевать с гей-цивилизацией на Западе, потому что там якобы захватили власть и поставили под контроль все сферы жизнедеятельности общества.

"Борьба в 21 веке геополитическая, в том числе вооруженным путем, будет вестись между двумя цивилизациями: гей-цивилизацией, основа которой западные страны, где фактически они захватили уже власть, поставили под контроль общественное мнение, поставили под контроль СМИ, поставили под контроль образовательную систему, поставили под контроль медицинскую систему", – выдал пропагандист.

Более того, россиян в очередной раз напугали, что в Россию якобы могут прийти миллионы враче, которые "отрезают детям одно, а пришивают другое".

"Вы что, хотите, чтобы врачи, а их миллион во всех западных странах, однажды пришли какие-то люди типа нас с традиционными ценностями в сфере любви, взаимоотношения полов, семей и сказали: а что вы делали с детьми? Почему им одно отрезали, другое пришивали, кормили какими-то лекарствами. Их миллионы, они не отдадут власть", – напугали граждан РФ.

На росТВ также придумали новый уровень противостояния с цивилизованным миром. Теперь россиян пугают, что им придется бороться не с капиталом и Западом, а с гей-цивилизацией, при чем военным путем.

"В нашей традиционной естественной цивилизации будет вестись противоборство, включая военным путем, не между трудом и капиталом, н е между востоком и западом, а между гей-цивилизацией и естественной цивилизацией, которую здесь представляем мы", – заявил пропагандист.

Напомним, один из самых одиозных пропагандистов России Сергей Мардан оправдал зверства частной военной компании "Вагнер", наемники которой убивают мирных украинцев. Он сказал, что "спецоперация" – это война, цель которой – уничтожить Украину.

Ранее сообщалось, что российский пропагандист Владимир Соловьев в очередной раз разразился угрозами в адрес стран Европы, прежде всего региона Прибалтики. Он размечтался об их "денацификации".

Как сообщал OBOZREVATEL, российский пропагандист Дмитрий Пучков, более известный под кличкой "Гоблин" попытался объяснить затяжной "блицкриг" России в Украине. По его словам, "вторая армия мира" забуксовала на территории соседней страны не по причине своей низкой боеспособности, а потому, что воюет уже с "третьей украинской армией".