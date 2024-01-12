'Будет означать объявление войны': Медведев устроил истерику с угрозами из-за визита Сунака в Киев и 'британского контингента'

Заместитель председателя совбеза РФ, бывший президент страны-агрессора Дмитрий Медведев выдал новую порцию угроз Великобритании из-за визита премьер-министра Риши Сунака в Киев. Он заявил, что размещение Лондоном "официального воинского контингента" в Украине якобы будет означать объявление войны России.

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Соответствующий пост Медведев опубликовал в своем Telegram-канале 12 января. Экс-президента РФ не оставило равнодушным, что Риши Сунак приехал в Киев для подписания "исторического соглашения в сфере безопасности".

На этом фоне Медведев обозвал британцев "наглыми" и рассыпался новыми угрозами в адрес Лондона, решив напомнить о якобы "обстреле Белгорода кассетными боеприпасами".

"Как бы отнеслась западная общественность к тому, что британская делегация попала в центре Киева под обстрел кассетными боеприпасами, как это случилось с мирными жителями нашего Белгорода? И еще: надеюсь, наши извечные враги наглые британцы понимают, что размещение их официального воинского контингента в Украине будет означать объявление войны нашей стране", – пригрозил он.

Напомним, 30 декабря, на следующий день после масштабной атаки РФ на города Украины, в российском Белгороде прогремели десятки взрывов. По данным мониторинговых каналов, были атакованы военные объекты, но ПВО оккупантов привела к разрушениям и гибели более двух десятков человек. Еще более сотни получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, Риши Сунак прибыл в Киев утром 12 января для встречи с президентом Владимиром Зеленским и выступления в Верховной Раде. Британский премьер должен объявить о новом пакете военной помощи, гарантий безопасности и гуманитарной поддержки Украины.

2 января Зеленский и Сунак провели телефонные переговоры. Лидеры обсудили продолжение оборонного сотрудничества с акцентом на дальнейшее усиление ПВО и дальнобойных способностей ВСУ.

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