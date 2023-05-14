'Будет означать крах РФ': террорист Гиркин 'заволновался' из-за Путина и набросился на Пригожина. Видео

В России прошло заседание "Клуба рассерженных патриотов". Главной тематикой являлись слова Пригожина о расколе среди московских элит, который может привести к угрозе гражданской войны. Одним из экспертов стал предатель Украины Игорь Гиркин (Стрелков).

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Об этом сообщают росСМИ. В настоящее время в РФ происходит "дележка" ролей, а также повышается риск гражданской войны (чтобы смотреть видно, доскролльте новость до конца).

В студии поинтересовались личностью руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина – кто за ним стоит и чего он добивается.

"Полагаю, за ним стоят люди из личного окружения президента, и в этом никаких сомнений. Иначе бы никто ему не позволил выступать в качестве хозяина незаконной ЧВК. Не позволили бы принимать участие в боевых действиях ни за границей, ни на территории РФ, и не позволили бы выступать против "кронпринца" Сергея Шойгу – человека, который во многих вопросах подменял собой Путина", – сказал Стрелков.

По его мнению, последние заявления Пригожина свидетельствуют о расколе среди высшего руководства России.

"Считаю, что публичная полемика между Пригожиным и отмалчивающемся Министерством обороны – это результат вышедших наружу противоречий внутри властного клана. Это началась борьба за жизнь после Путина. К сожалению, это так", – добавил предатель Украины.

По его словам, сейчас Путин – единственная легитимная фигура в РФ. Его свержение, устранение, болезнь, или "я устал, я ухожу", будет означать крушение РФ на данный момент.

"И начавшаяся публичная схватка означает, что внутри власти, в том числе в ближайшем окружении президента, идут неизвестные нам и очень опасные процессы распада путинской системы. Вот, как я оцениваю выступления Пригожина – они чрезвычайно и крайне опасны", – добавил бывший лидер ополчения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ISW сообщили, что Силы обороны Украины прорвали некоторые российские рубежи во время локальных контратак возле Бахмута Донецкой области. Это вызвало ответные действия со стороны главаря наемников ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и министерства обороны РФ, отражающих усиление паники россиян в ожидании контрнаступления ВСУ;

– в РФ обеспокоены критикой, с которой владелец террористической ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выступает в адрес Минобороны РФ, а также его словами о ситуации на фронте. В окружении российского диктатора Владимира Путина расценили последние заявления Пригожина как пересечение "красной линии", его даже хотят объявить "врагом России".

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