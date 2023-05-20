Буданов: в РФ существует 'коллективный Путин', нет разницы жив настоящий глава Кремля или нет

Глава Главного управления разведки Минообороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у российского диктатора Владимира Путина много двойников. За последние шесть месяцев на официальных мероприятиях, как правило, присутствует не сам глава Кремля.

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Об этом Буданов сказал в интервью журналисту Дмитрию Комарову, опубликованном 19 мая. По словам главы разведки, президент страны-агрессора испытывает серьезные проблемы со здоровьем еще с 2021 года.

Буданов отметил, что сейчас президент России существует как "коллективный Путин", поэтому нет никакой разницы, жив кремлевский диктатор или нет.

"Я могу точно сказать, что Путин существовал. Существует ли он сейчас, давайте подождем и со временем все увидят правду. В любом случае он был очень болен еще в 2021 году", – заявил он.

В то же время, по его словам, президент России многое боится и имеет много разных параной. В первую очередь это связано с тем, что Путин боится своего ближайшего окружения, внутреннего переворота и паникует из-за того, что его якобы кто-то может отравить.

Также Буданов выразил уверенность, что полномасштабное вторжение в Украину устроил настоящий Путин.

"Окончит ли он ее (войну. – Ред.), произойдет ли это при нем, я не знаю", – сказал глава ГУР.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Путин не появлялся на параде в Москве 9 мая. Его заменил один из двойников – "экземпляр", присутствовавший на переговорах в Иране, когда был заключен договор о поставках дронов-камикадзе, считает кандидат психологических наук Дмитрий Попов.

– Российский политолог Андрей Пионтковский рассказал, как отличить реального Путина от двойников. Один из критериев – отношение окружающих во время публичных выступлений.

– Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что у Путина серьезные проблемы со здоровьем – онкология, шизоаффективное расстройство, болезнь Паркинсона и т.д.

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